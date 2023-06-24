МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российская валюта на завершившейся рабочей неделе стабилизировалась в широком коридоре: курс доллара при этом остался ниже психологического уровня 85 рублей. Свой вклад в курсовую динамику российского валютного рынка вносили "метания" основной валютной пары форекса — от 1,1012 доллара за евро до 1,0844 доллара.

На российском рынке доллар провел неделю в коридоре 83,43-84,95 рубля, евро: 90,89-92,77 рубля, юань: 11,57-11,81 рубля.

Близящийся пик налогового периода июня традиционно оказывал поддержку рублю. Однако, видимо, как только сокращался поток заявок на продажу экспортерами валюты, обозначался ее дефицит и курсы шли вверх против рубля, чем и объясняются курсовые "качели" рубля.

Рынок нефти, как традиционный фактор курсообразования рубля, на неделе попытался подрасти с уровня 76,6 доллара за баррель сорта Brent, но дошел лишь до 77,2 доллара, после чего скорректировался вниз — в район 73 долларов, однако к закрытию недели все же вернулся почти на 74,5 доллара.

Участники рынка "черного золота" таким образом отыгрывали опасения по поводу перспектив спроса на сырье в Китае на фоне замедления роста экономики страны. КНР является одним из крупнейших мировых потребителей и импортеров нефти.

Индекс доллара, отражающий стоимость корзины валют шести стран — торговых партнеров США — на неделе оттолкнулся вверх от минимумов с середины мая — в районе 102 пунктов и направился к 103 пунктам, сигнализируя об охлаждении аппетита к риску.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю вырос на 56 копеек до 84,7 рубля, евро — на 69 копеек до 92,34 рубля, юань упал на 6 копеек до 11,71 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю сползла до 6,3 тысячи против 6,4 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ПЕРЕВАРИВАЛ НАЛОГИ, ИМПОРТ И ФАТФ

Рубль начал неделю стабилизацией против основных валют в отсутствие сильных сигналов. Между тем, давление на валюту РФ исходило от признаков восстановления импорта. Так, временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил РИА Новости, что российский импорт уже практически восстановился до докризисного уровня как в стоимостном, так и в физическом выражении.

Психологического давление на рубль добавляли и опасения, связанные с возможным включением РФ в "серый" или "черный" списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) — итоги встречи организации ожидались вечером в пятницу.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль проводил в разнонаправленных колебаниях, однако все же упал перед выходными. Некоторые игроки по привычке хеджировались перед выходными, уходя в валюту, и не зря…

По итогам рассмотрения вопросов повестки ФАТФ статус России в организации остался неизменным. Было заявлено, что российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать, приостановка членства в ФАТФ не влечет никаких ограничений.

Новости о том, что новый 11-й пакет санкций ЕС против России официально вступил в силу, был спокойно воспринят игроками российского валютного рынка.