МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду показал умеренный рост. Индекс МосБиржи приближается к 2800 п. Треть объема торгов пришлась на акции Магнита и МТС.

Локальную поддержку бумагам экспортеров оказал фактор ослабления рубля. Курс USD/RUB вырос на 1,5% до 86,3. Отскок нефти и фактор конца месяца/квартала не смогли помочь рублю. Возможно, сказывается локальный повышенный спрос на валюту после событий прошлых выходных.

Магнит увеличивает выкуп

Компания увеличила предложение по покупке акций у нерезидентов в три раза: с 10% до 29,8% от всех бумаг из-за высокого интереса акционеров. Магнит ожидает, что по завершении тендерного предложения он сохранит статус публичной компании с листингом на Мосбирже.

Новость позитивна и вчерашний рост акций на 7% оправдан, но все это не снимает неопределенность, связанную с восстановлением первого уровня листинга и возвратом к выплате дивидендов.

На покупку может быть потрачено 67 млрд руб., и у компании эти деньги есть. По сути Магнит покупает в полцены (2215 руб.) треть всех акций. Сделки проводит дочка ООО «Магнит Альянс», так что у материнской компании нет обязанности погасить купленный пакет в течение года. Тем не менее, если Магнит все-таки его частично погасит, то доля всех действующих акционеров пропорционально вырастет. А значит и дивидендный поток в будущем будет распределяться на меньший объем акций.

Сильное падение МТС

Акции упали на 12% на фоне дивидендного гэпа, но просадка оказалась выше дивдоходности (10%), что является не самым позитивным сигналом. В ближайшее время корпоративных драйверов мало, а ожиданий существенного роста дивидендов в будущем из-за высокого долга МТС у инвесторов нет. Поэтому процесс закрытия гэпа может затянуться.

Новые фьючерсы

Московская биржа сегодня начнет торги поставочными фьючерсами на акции ВУШ Холдинг, Beluga Group, Сегежа и Совкомфлот.

Нефть постоянного отскакивает от одного уровня

Фьючерсы Brent выросли на 1,3%, вновь отскочив от $71,5-72. Эти отметки за последние два месяца уже несколько раз выступали точкой опоры. Новостным поводом для роста выступила статистика о резком снижении запасов сырой нефти в США (-9,6 млн против прогноза —1,7 млн). В июле в США завершатся продажи нефти из стратегических резервов, а Саудовская Аравия добровольно снизит добычу на 1 млн б/с. Все это поддержит нефтяные котировки.

Стресс-тесты

Все 23 банка США, включенные в ежегодный стресс-тест ФРС, пережили сценарий серьезной рецессии, заявил регулятор в среду. Банки смогли сохранить минимальный уровень капитала несмотря на прогнозируемые убытки группы в размере $541 млрд.

Новости СПБ Биржи

Глава компании Роман Горюнов заявил, что возврат компании на уровень прибыльности 2021 г. пока не является возможным. Также он отметил, что прибыль пока будет преимущественно реинвестироваться, а не направляться на дивиденды.

Кроме того, СПБ Биржа думает про выпуск цифровых финансовых активов на китайские ценные бумаги и намерена запустить пилот до конца года. А в июле могут быть запущены торги ETF на гонконгские акции. Также в планах начать обращение акций Гонконга за юани.