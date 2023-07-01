Рубль ушел в пике из-за нарушения баланса потоков
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Российская валюта на завершившейся рабочей неделе показала крайне волатильную динамику. Так, сначала рубль резко провалился, отыгрывая нервозность прошлого уикенда, когда из-за геополитики банки резко повысили свои курсы, широко раздвинув по ним спреды между покупкой и продажей. Однако риски геополитики были в основном сняты уже в выходные, и рубль попытался стабилизироваться неподалеку от прошлых уровней.
Однако неприятный осадок остался, и ближе к предстоящим выходным рубль ушел в пике, пробив несколько уровней поддержки.
В итоге на Мосбирже доллар обновил максимум с марта прошлого года — на отметке 89,77 рубля, евро — тоже: 97,95 рубля, юань – с апреля-2022: 12,35 рубля. Интересно заметить, что именно в марте 2022 года на Мосбирже были установлены исторические пики: 121,53 рубля за доллар и 132,42 рубля за евро.
Что же произошло? Хрупкий баланс на сжавшемся в плане ликвидности в последние 15 месяцев российском валютном рынке нарушился, видимо, из-за роста в связи с известными событиями числа желающих купить валюту и вывести ее за рубеж. Внешние факторы в виде динамики стоимости нефти и индекса доллара при этом вообще ушли с радаров игроков рынка РФ.
В итоге на российском валютном рынке курс доллара за неделю взлетел на 4,85 рубля до 89,55 рубля, евро – на 5,46 рубля до 97,8 рубля, юань — на 62 копейки до 12,33 рубля.
Рублевая цена барреля марки Brent за неделю поднялась до 6,74 тысячи против 6,3 тысячи неделей ранее.
РУБЛЬ В ТУРБУЛЕНТНОСТИ
Рубль начал неделю повышенной волатильностью, которую довольно быстро поборол. В итоге основные валюты стабилизировались в первой половине недели немного выше закрытия предыдущей недели.
Свою лепту в эту стабилизацию вносили продажи валюты экспортерами под налоговые выплаты июня, которые завершались в среду.
Игроки рынка обратили внимание на сообщение Минфина РФ о том, что во втором квартале он разместил ОФЗ на 835,9 миллиарда рублей по номиналу, выполнив на 98,3% квартальный план. В первом квартале Минфин разместил гособлигации на 738,4 миллиарда рублей по номиналу, выполнив на 92,3% квартальный план.
ПРОГНОЗЫ
Завершение недели рубль проводил в ускорившемся падении на 15-месячные минимумы на фоне приближения выходных и возникновения в связи с этим желания у многих инвесторов захеджировать риски, поскольку свежи были воспоминания прошлого уикенда.
При этом новостной фон складывался не в пользу рубля. Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что профицит торгового баланса России в 2023 году может оказаться меньше апрельского прогноза Банка России, что вызвано ростом импорта до докризисных уровней и падением экспорта.
Согласно апрельскому прогнозу ЦБ, профицит торгового баланса РФ в 2023 году составит 117 миллиардов долларов против 308 миллиардов долларов годом ранее, а затем еще снизится до 111 миллиардов долларов в следующем году и 110 миллиардов долларов в 2025 году.
Между тем, зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в пятницу на самом пике ослабления рубля заявил, что регулятор не видит рисков для финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля, но учтет динамику курса на июльском заседании совета директоров по ключевой ставке.
Таким образом, курс вполне может протестировать психологический уровень 90 рублей за доллар уже в начале следующей недели, возможно, что от него рублевые «быки» попробуют поиграть в коррекцию курса вниз.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20230701/840965975.html