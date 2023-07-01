МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Российская валюта на завершившейся рабочей неделе показала крайне волатильную динамику. Так, сначала рубль резко провалился, отыгрывая нервозность прошлого уикенда, когда из-за геополитики банки резко повысили свои курсы, широко раздвинув по ним спреды между покупкой и продажей. Однако риски геополитики были в основном сняты уже в выходные, и рубль попытался стабилизироваться неподалеку от прошлых уровней.

Однако неприятный осадок остался, и ближе к предстоящим выходным рубль ушел в пике, пробив несколько уровней поддержки.

В итоге на Мосбирже доллар обновил максимум с марта прошлого года — на отметке 89,77 рубля, евро — тоже: 97,95 рубля, юань – с апреля-2022: 12,35 рубля. Интересно заметить, что именно в марте 2022 года на Мосбирже были установлены исторические пики: 121,53 рубля за доллар и 132,42 рубля за евро.

Что же произошло? Хрупкий баланс на сжавшемся в плане ликвидности в последние 15 месяцев российском валютном рынке нарушился, видимо, из-за роста в связи с известными событиями числа желающих купить валюту и вывести ее за рубеж. Внешние факторы в виде динамики стоимости нефти и индекса доллара при этом вообще ушли с радаров игроков рынка РФ.

В итоге на российском валютном рынке курс доллара за неделю взлетел на 4,85 рубля до 89,55 рубля, евро – на 5,46 рубля до 97,8 рубля, юань — на 62 копейки до 12,33 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю поднялась до 6,74 тысячи против 6,3 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ В ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Рубль начал неделю повышенной волатильностью, которую довольно быстро поборол. В итоге основные валюты стабилизировались в первой половине недели немного выше закрытия предыдущей недели.

Свою лепту в эту стабилизацию вносили продажи валюты экспортерами под налоговые выплаты июня, которые завершались в среду.

Игроки рынка обратили внимание на сообщение Минфина РФ о том, что во втором квартале он разместил ОФЗ на 835,9 миллиарда рублей по номиналу, выполнив на 98,3% квартальный план. В первом квартале Минфин разместил гособлигации на 738,4 миллиарда рублей по номиналу, выполнив на 92,3% квартальный план.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль проводил в ускорившемся падении на 15-месячные минимумы на фоне приближения выходных и возникновения в связи с этим желания у многих инвесторов захеджировать риски, поскольку свежи были воспоминания прошлого уикенда.

При этом новостной фон складывался не в пользу рубля. Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что профицит торгового баланса России в 2023 году может оказаться меньше апрельского прогноза Банка России, что вызвано ростом импорта до докризисных уровней и падением экспорта.

Согласно апрельскому прогнозу ЦБ, профицит торгового баланса РФ в 2023 году составит 117 миллиардов долларов против 308 миллиардов долларов годом ранее, а затем еще снизится до 111 миллиардов долларов в следующем году и 110 миллиардов долларов в 2025 году.

Между тем, зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в пятницу на самом пике ослабления рубля заявил, что регулятор не видит рисков для финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля, но учтет динамику курса на июльском заседании совета директоров по ключевой ставке.

Таким образом, курс вполне может протестировать психологический уровень 90 рублей за доллар уже в начале следующей недели, возможно, что от него рублевые «быки» попробуют поиграть в коррекцию курса вниз.