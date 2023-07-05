События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 июля
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 5 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:00
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (июнь)
|-5,1
|-19,8 (факт)
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|55,9
|54 (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м)
|0%
|0,7% (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (июнь)
|57,1
|53,9 (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (июнь)
|55,6
|52,5 (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|10:00
|EUR
|Еврозона — Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|56,7
|55,6
|10:30
|EUR
|Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|54
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|52,5
|48
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|57,2
|54,1
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (июнь)
|52,8
|50,3
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|55,1
|52,4
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (июнь)
|54
|52,8
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|55,2
|53,7
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (май)
|0,4%
|0,8%
|21:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|23:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-2,408 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (июнь)
|54,3
|RUB
|Россети Московский регион — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2022 (ГОСА — 16.06.2023)
|0,095 — див-д 2021
|0,0849 (9м2022) + 0,0121 (фин2022) — див-д 2022
|RUB
|Совкомфлот — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 15.06.2023)
|0 — див-д 2021
|4,29 — див-д 2022
https://1prime.ru/experts/20230705/841002317.html