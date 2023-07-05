Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как негативные. В Азии, на фоне слабых данных по индексам деловой активности в Японии и Китае, ведущие площадки снижаются в пределах 0,5%. Фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,4%, торгуясь в районе 75,9 доллара за баррель. Отметим, что инвесторы сегодня будут внимательно следить за статистикой по индексам деловой активности в сфере услуг европейских стран и США. В случае если эти данные также разочаруют участников торгов, в течение всего дня широкий спектр рисковых активов будет находиться под давлением, а основные площадки Старого и Нового света продемонстрируют негативную динамику. Также инвесторы обратят внимание на данные по объему промышленных заказов в Штатах и протокол последнего заседания ФРС США.

По итогам вторника индекс Мосбиржи прибавил 0,5%, закончив сессии в районе 2 808 пунктов. Сегодня на старте торгов российский рынок может попытаться продолжить восходящую динамику. Закрепление нефти марки Brent в диапазоне 75 — 80 долларов за баррель является позитивным фактором для наших акций и может поддержать покупки. В результате, индекс Мосбиржи попытается продолжить волну восстановления и сделает еще один шаг к максимумам июня, установленным в районе 2 820 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль находится под давлением. Так, к 8.50 мск доллар и евро прибавляют 0,4% и 0,2%, поднявшись до 89,5 и 97,4 рубля, юань подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 12,35 рубля. Отметим, что рублю пока не удается воспользоваться улучшением ситуации на рынке энергоносителей, наметившимся в последние сессии, что связано с пониженным предложением иностранной валюты в связи с прохождением пика налоговых выплат. При этом, на наш взгляд, в текущих условиях, учитывая закрепление нефти марки Brent в диапазоне 75 — 80 долларов за баррель, рубль имеет потенциал к восстановлению. Так, ближе к концу месяца, при активизации экспортеров, он может отыграть часть потерь, что приведет к отступлению пары доллар/рубль к нижней границе диапазона 85 — 90 рублей.