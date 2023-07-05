Без единой тенденции в голубых фишках
На российском рынке акций накануне полностью повторился сценарий понедельника. В течение дня индекс Мосбиржи предпринимал попытки пройти выше 2800 п., однако к закрытию весь подъем был отыгран вниз. В итоге картина в целом не изменилась. Среди голубых фишек по-прежнему нет единой тенденции.
Курс рубля оставался относительно слабым, попытки его укрепления оказались безуспешными. В моменте доллар поднимался до новых годовых максимумов, преодолев отметку 90. Фактор слабого рубля не до конца отыгран акциями отечественных экспортеров и сырьевиков.
Обороты Мосбиржи
Опубликован отчет об объемах торгов за июнь. Совокупный оборот на площадке увеличился на 32,4%, составив 97,3 трлн руб. В минувшем месяце все рынки показали хорошую динамику в части объема операций: рынок акций вырос в 2,1 раза, облигации на 89,8%, валюта на 34%, срочный на 29,8%, а денежный — на 27,7%.
Отчет Мосбиржи можно считать позитивным для комиссионных доходов во втором квартале и он подтверждает положительный взгляд аналитиков «БКС Мир инвестиций» на акции.
Индекс ОФЗ на минимуме года
Индекс гособлигаций медленно снижается с конца мая. Из 30 последних сессий лишь четыре торговых дня завершались выше уровня открытия. Почти каждый день в течение сессий наблюдаются локальные продажи. По итогу индекс ОФЗ (RGBI) накануне переписал минимальные уровни этого года.
Цены на нефть восстанавливаются
Пока на рынке акций США был выходной, котировки нефти Brent начали постепенно восстанавливаться на фоне решений стран ОПЕК+ по сокращению добычи этим летом.
Во вторник фьючерсы прибавили 1,6%. Упреждающие шаги Саудовской Аравии и России для стабилизации цен на сырую нефть могут оказать поддержку котировкам в июле-августе.
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