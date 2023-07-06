МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи пытается закрепиться выше 2800 пунктов, однако весь наблюдаемый подъем в основном обусловлен ослаблением рубля. В частности, продолжающийся рост курса USD/RUB выше 90 позитивно сказывается на цене акций экспортеров и сырьевиков.

Более того, если посмотреть на долларовый индекс РТС, то вчера он просел на минимумы за три месяца. Совокупный прирост с учетом дивидендов с начала года по нему составляет лишь 4%.

В числе лидеров роста сейчас акции нефтяников, металлургов, а также отдельные истории, которые выигрывают от ослабления рубля типа Сегежи или НКНХ.

Доллар не реагирует на нефть

Котировки Brent растут уже шесть сессий, но пока это никак не сказывается на масштабном бегстве в валюту. Рубль устойчиво слабеет, что является очевидным проинфляционным риском. В результате высоки шансы, что при сохранении текущей ситуации ЦБ РФ на следующем заседании повысит ставку н на стандартные +50 б.п., а еще больше.

Объемы продажи юаней снизятся

По данным Минфина, объем недополученных нефтегазовых доходов в июле будет на уровне 4,5 млрд руб. При этом отклонение за июнь составило 30,3 млрд руб. в меньшую сторону. Таким образом, объем продаж юаней в рамках бюджетного правила с 7 июля по 4 августа будет на уровне 34,8 млрд руб. или 1,7 млрд руб. в день. Это на 1,9 млрд руб. меньше, чем в июне.

Аномалия во фьючерсах

Из-за увеличения спроса на валюту и высокой скорости ее роста на срочном рынке образовалась аномальная ситуация, когда долларовые фьючерсы с экспирацией в сентябре торгуются почти на 2 рубля дешевле, чем сама пара USD/RUB.

Народный портфель

Мосбиржа сообщила, что в июне открыли счета 388 тыс. новых инвесторов. Их общее число составило почти 26 млн. Доля частных инвесторов в обороте торгов акциями в прошлом месяце сократилась с 80,8% до 76%.

В составе Народного портфеля лидером остаются акции Сбера. В топ-10 акций они занимают 38,5%. Сильно снизилась доля Газпрома (с 20,7% до 18,4%) за счет роста веса Яндекса и префов Сургутнефтегаза. Кроме того, в состав вернулись акции Магнита, что можно объяснить интересом инвесторов из-за проводимого выкупа акций у нерезидентов.

Важное сегодня:

В четверг последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов по следующим компаниям: Газпром нефть ОГК-2 СОЛЛЕРС Центральный телеграф ЧКПЗ ММЦБ

Сегодня стартует двухдневный Финансовый Конгресс Банка России. Ждем массу комментариев от финансовых властей, в том числе по поводу текущей ситуации с рублем.

Протоколы ФРС

Согласно опубликованным протоколам, почти все представители Федрезерва на прошлом заседании указали на вероятность дальнейшего ужесточения, хотя и более медленными темпами, чем раньше. Ну а принятое решение по сохранению ставки в диапазоне 5-5,25% они объясняют необходимостью большего времени для оценки ситуации в экономике и эффекта от предыдущих повышений, которые проводились с рекордной за 40 лет скоростью.

Согласно рыночным оценкам, вероятность повышения ставки на 25 б.п. на следующем заседании близка к 90%.

Американский рынок акций после праздничного дня показал нейтральную динамику. Индекс S&P 500 снизился на 0,2%, но в целом по-прежнему остается около годовых максимумов.