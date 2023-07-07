МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В четверг, 6 июля, в результате волатильных торгов рублевые пары завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,43%, до 92,29 руб., евро/рубль — на 1,01%, до 100 руб., юань/рубль — на 0,31%, до 12,58 руб.

В ходе утренних торгов курс доллара повышался до 93,85 руб., курс евро — до 102,00 руб. После обновления годовых минимумов он попытался скорректироваться. На основной сессии он выходил в плюс, но перед закрытием вечерней сессии растерял всю прибыль. Рубль мог укрепляться на фоне выступления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на Международном финансовом конгрессе, организованном ЦБ. Она сказала, что курс формируется под влиянием торгового баланса. Причиной ослабления рубля является дисбаланс во внешней торговле, вызванный уменьшением экспортных доходов из-за падения цен на сырье, а также восстановлением импорта на фоне роста экономики. Поскольку курс валюты и динамика внешней торговли взаимосвязаны, поэтому ослабление рубля не является признаком стремления увеличить доходы бюджета.

ЦБ России не таргетирует курс рубля. Основной целью ЦБ на протяжении многих лет является поддержание инфляции на уровне 4% через изменение ключевой ставки. Для регулятора приемлем любой курс. Его учтут на заседании по денежно-кредитной политике. Набиуллина сказала, что ЦБ готов вмешаться в валютный рынок своими интервенциями, только когда увидят риски финансовой стабильности.

Финансовая стабильность (ФС) — это устойчивость финансовой системы к шокам и бесперебойное и эффективное ее функционирование. Со слов представителей ЦБ текущая ситуация с рублем не представляет угрозы для финансовой стабильности. Вербальные интервенции не помогли. Если нет угрозы ФС, значит для покупателей открыта дорога к вершинам марта 2022 года.

По итогам дня баррель Brent подешевел на 0,01%, до $76,55. Цены на нефть практически не изменилась. Согласно последним данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю уменьшились на 1,5 млн баррелей (прогноз был —3,6 млн баррелей). Запасы бензина уменьшились на 2,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов — на 1 млн баррелей. Неплохая статистика по деловой активности в США, также поддержала нефтяной рынок.

В четверг, 7 июля, утренняя сессии открылась снижением по рублевым парам. Коррекция после вчерашнего роста. Баррель Brent стоит $76,76. Ситуация по нефти значительно улучшилась. Осталось пройти уровень $77,65, тогда возможно ослабление рубля прекратится и курс доллара вернется в комфортный диапазон для властей 80,00-90,00 руб. Поскольку индекс доллара торгуется в минусе, то на сегодня в паре доллар/рубль по 90,50-93,90 руб.

Скорее всего, нефтетрейдеры предпочтут подождать выхода отчета NFP США. Он может повлиять на перспективы политики ФРС, что, в свою очередь, отразится на динамике индекса доллара США. Протокол июньского заседания FOMC, опубликованный в среду, показал, что почти все члены поддержали возобновление повышения ставок, поскольку инфляция остается высокой. Рубль отвязался от внешних факторов, поэтому может двигаться в любую сторону, независимо от направления цен на нефть.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,52%, до 2819,60 п., индекс РТС — на 0,17%, до 970,93 п. Индекс Мосбиржи вчера успел переписать годовые максимумы. Поддержка фондовому рынку исходила от ослабления рубля. Пока рубль не перейдет в коррекционную фазу, индекс Мосбиржи будет стремиться обновлять максимумы.