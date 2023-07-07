МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. На валютном рынке волатильность только растет. В четверг обновлены максимумы по всем ключевым валютам. Доллар приближался к 94, юань — к 13.

Амплитуда колебаний очень высокая. В течение четверга пришла мощная волна укрепления рубля на фоне масштабных продаж юаней. Объем торгов по CNY/RUB составил 240 млрд руб. — это максимум за всю историю и в два раза больше, чем в среднем в июне. При этом никакого всплеска оборота по доллару и евро не было. Так что можно сделать вывод, что остановка фазы ослабления рубля накануне произошла из-за появления очень крупного продавца юаней.

Индекс МосБиржи на максимумах

Фактор слабости рубля продолжает оказывать поддержку акциям экспортеров. Даже в случае некоторого укрепления рубля, они могут продолжить тянуть рынок наверх: нефтяники и металлурги.

Индекс МосБиржи в четверг поднимался выше 2830 п. и обновил максимальные значения с апреля прошлого года. Объемы торгов при этом были средними (около 53 млрд руб.). В числе фаворитов в этой ситуации остаются: ЛУКОЙЛ, Татнефть. НОВАТЭК, Северсталь.

Последние отсечки

Вчера прошли дивидендные отсечки в ОГК-2, Газпром нефти. Сегодня они откроются с гэпами вниз.

В пятницу последний день перед закрытием реестра у 11 компаний. Из крупных эмитентов: Роснефть, Татнефть, РусГидро и ФосАгро.

Коррекция на рынке акций США

После недавнего обновления годовых максимумов американский S&P 500 начал корректироваться вниз. В четверг в моменте потери превышали 1%, в минусе закрылись все отраслевые индексы. В аутсайдерах — энергетический сектор, потерявший 2,3%.

Сегодня в центре внимания инвесторов будет статистика с рынка труда США: уровень безработицы и количество новых рабочих мест. На у далее фокус сместится на сезон корпоративных отчетов, который стартует в конце следующей недели.

Позитивный отчет по рынку нефти

Вышла статистика EIA по запасам нефти в США. Несмотря на увеличение добычи на 200 тыс. б/с (до 12,4 млн) и продаже 1,5 млн баррелей из стратегических резервов, запасы сырой нефти в стране все равно снизились на 1,5 млн баррелей. Сократился и объем бензина на 2,6 млн. Показатели спроса выросли, что поддерживает оптимизм в отношении перспектив рынка в ближайшие недели, особенно с учетом дополнительного добровольного сокращения добычи рядом стран ОПЕК+.