Доллар и евро начинают отступать
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. На утро пятницы на мировых рынках сохраняется преобладание негативных настроений, наблюдавшееся в предыдущие две сессии. Так, в Азии ведущие площадки теряют до 1,2%. Исключение составляет рынок Китая, подтягивающийся на 0,2%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются под уровнями вчерашнего закрытия. А вот на рынке энергоносителей преобладают покупки, что позволяет ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent прибавлять 0,5%, вплотную подойдя к 77 долларам за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, можно выделить блок данных по рынку труда США, включающий уровень безработицы и количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях.
По итогам четверга индекс Мосбиржи прибавил 0,5%, закончив сессию чуть ниже 2 820 пунктов. Отметим, что во второй половине торгов продажи в наших акциях преобладали, что привело к частичной компенсации роста первой половины дня, когда индекс Мосбиржи установил новые локальные максимумы в моменте поднимаясь в район 2 835 пунктов. Сегодня на старте торгов в наших акциях вновь могут активизироваться покупки, чему способствует дальнейшее восстановление цен на нефть. В результате российский рынок попытается закрепиться выше отметки 2 820 пунктов, выступающей июньскими максимумами.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, 9.00 мск доллар и евро снижаются на 0,9% и 0,4%, отступив в район 91,5 и 99,6 рубля соответственно, юань, напротив, подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 12,6 рубля. В ходе сессии ожидаем попыток рубля продолжить волну восстановления, начатую в середине предыдущей сессии.
Улучшение ситуации в ценах на нефть, а также фиксация частью участников торгов прибыли по длинным позициям в иностранных валютах может поддержать рубль. В результате, пара доллар/рубль в ходе сессии может отступить в район 90 рублей за единицу американской валюты.
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