МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российская валюта на завершившейся рабочей неделе показала аналогичную предыдущей — крайне волатильную динамику, однако в итоге ослабление рубля оказалось меньшим. Так, вначале рубль, после коротких попыток стабилизации продолжил проваливаться. Однако в конце недели наконец-то стал действовать принцип "зафиксируй прибыль, накопленную в предыдущие дни", и рубль отошел от минимумов.

В итоге, на Мосбирже в течение недели рубль обновил минимумы с марта прошлого года к основным валютам: доллар побывал на отметке 93,85 рубля, евро — на 102,01 рубля, юань — на 12,92 рубля. Диапазон колебаний доллара составил 88,26-93,85 рубля, евро: 96,27-102,01 рубля, юаня: 12,17-12,92 рубля.

Стоит напомнить, что именно в марте 2022 года на Мосбирже были установлены исторические пики: 121,53 рубля за доллар и 132,42 рубля за евро.

Видимо, число желающих купить валюту и вывести ее за рубеж оставалось высоким, а к покупателям добавились и спекулянты, ставившие на рост рубля от определенного уровня, но вынужденные фиксировать убытки из-за закрытия стоп-лоссов. Впрочем, вербальные интервенции высокопоставленных лиц в конце недели помогли рублю нащупать уровни поддержки.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю поднялся на 1,7 рубля до 91,25 рубля, евро — на 2,55 рубля до 100,35 рубля, юань — на 32 копейки до 12,65 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю выросла до 7,15 тысячи против 6,74 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ОСТАВАЛСЯ В ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Рубль начал неделю попытками коррекционного повышения к основным валютам после провала на предыдущей неделе. Поддержка приходила от ЦБ РФ, который в рамках дефицита валюты на рынке предоставил банкам 4,2 миллиарда юаней за рубли в рамках операций "валютный своп".

Объем привлечения стал максимальным с начала мая. Таким образом, спрос на китайскую валюту, вероятно, был в значительной степени удовлетворен, что через кросс-курсы придавило и курсы недружественных валют.

Однако попытки коррекции-стабилизации рубля оказались неуверенными и короткими, после чего он продолжил быстро слабеть, обновляя минимумы за 15 месяцев. Баланс факторов по-прежнему играл не в пользу рубля.

Сохранялся дефицит предложения инвалюты на бирже при повышенном спросе на нее со стороны импортеров и других игроков рынка.

Дополнительным негативом для российской валюты стало сообщение о сокращении более чем вдвое объема продажи валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила на ближайший месяц. Так, ведомство с 7 июля по 4 августа продаст валюты на 34,9 миллиарда рублей, по 1,7 миллиарда рублей в день. Месяцем ранее показатель равнялся 74,6 миллиарда рублей, по 3,6 миллиарда рублей в день.

Негативными оказались и оценки Минфина РФ о том, что нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-июнь сократились на 47% в годовом исчислении — до 3,382 триллиона рублей. Это связано с падением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

СЛОВЕСНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ МОГУТ ПОМОЧЬ

Завершение недели рубль проводил в очередных попытках стабилизации. При этом игроки рынка обратили внимание на вербальные интервенции, оказавшие поддержку рублю. Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ готов вмешиваться в валютный рынок интервенциями при рисках финансовой стабильности.

Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь заявил, что курс рубля сейчас не на оптимальных уровнях, стоит ждать его укрепления. Наконец, глава ВТБ Андрей Костин заявил, что процесс падения курса рубля приостановится, и российская валюта начнет укрепляться, тем более, что ЦБ РФ собрался повышать ставку.

Игроки рынка не без удовлетворения обратили внимание на данные Минфина РФ о том, что дефицит бюджета за январь-май, по предварительной оценке, составил 3,411 триллиона рублей. Таким образом, за июнь показатель снизился на 816 миллиардов рублей, то есть в прошлом месяце был зафиксирован первый в этом году существенный профицит бюджета. Ранее растущий дефицит бюджета был одним из факторов слабости рубля.

Таким образом, создается ощущение, что трехзначные курсы основных недружественных инвалют против рубля сейчас не выгодны почти никому, и доллар может поискать равновесие в диапазоне 90-95 рубля.