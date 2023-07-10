На предстоящей неделе основной фокус внимания инвесторов будет сосредоточен на данных по инфляции в США, публикация которой ожидается в среду. Учитывая приближение очередного заседания ФРС США, инвесторы будут оценивать данную статистику с точки зрения дальнейших шагов американского регулятора в свете денежно-кредитной политики. Представители американского регулятора неоднократно заявляли о том, что возможно понадобиться поднять ставку еще выше для борьбы с инфляцией. И свежая статистика может оказать влияние на оценки инвесторами дальнейшей траектории ставок в американской экономике, что окажет существенное влияние на отношение участников торгов к рисковым активам и может определить результаты предстоящей недели на рынках. При этом настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного снижения в пятницу, сегодня с утра теряют до 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня с утра перешел в коррекцию после уверенного роста в конце прошлой недели, теряя порядка 0,6% и торгуясь в районе 78 долларов за баррель.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи подтянулся на 0,5%, закончив неделю в районе 2 833 пунктов. Сегодня на старте торгов преобладание покупок в российских акциях могут сохраниться, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть. В результате, наш рынок попытается преодолеть максимумы четверга, установленные чуть ниже 2 840 пунктов. Отметим, что, в случае если индексу Мосбиржи удастся закрепиться выше 2 800 пунктов, это создаст плацдарм для дальнейшего роста. При этом ему нашему рынку будет открыта дорога в район 3 000 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.10 мск доллар прибавляет 0,6%, поднявшись до 91,8 рубля, евро и юань подтягиваются на 0,1%, торгуясь в районе 100,5 и 12,67 рубля соответственно. В ходе сессии российская валюта может попытаться отыграть утренние потери и перейти к укреплению. Поводом к подобной динамике выступает улучшение ситуации на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent вышла в верхнюю половину диапазона 75 — 80 долларов. Плюс к этому, инвесторы будут учитывать, что в конце этой — начале следующей недели экспортеры начнут подготовку к пику налоговых выплат, приходящемуся на 25 июля. Это увеличит предложение иностранной валюты на рынке и окажет поддержку рублю.