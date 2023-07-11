В понедельник, 10 июля, рубль закрылся ростом против своих конкурентов: пара доллар/рубль снизилась на 0,92% до 90,41 руб., евро/рубль — на 0,90% до 99,45 руб., юань/рубль — на 1,30% до 12,48 руб.

Рубль предпринимает попытки восстановить потери. Он два дня закрывается в плюсе на фоне резкого ослабления доллара. Дополнительную поддержку ему оказывают ожидания повышения ключевой ставки, рост цен на нефть, а также улучшение бюджетных показателей. Отскок от недавних минимумов не является разворотом нисходящего тренда. Среднесрочно рубль по-прежнему выглядит слабым, поэтому не исключены новые попытки переписать годовые минимумы против иностранных валют.

Чтобы переломить ситуацию на рынке, курс доллара должен упасть ниже 88 руб. Для смены тренда нужно снижение котировок ниже 85 руб., что в текущей ситуации пока неприемлемо. Цена на нефть восстанавливается за счет ослабления доллара. Если экономика Китая и США не покажет восстановления в ближайший месяц, то покупателям будет сложно пройти уровень $80 за баррель, а значит и укрепление рубля будет сдержанным. Торги на Мосбирже открылись небольшим ростом по рублевым парам. Торговый диапазон на сегодня остается между уровнями 90,00-92,00 руб.

Баррель Brent подешевел на 0,57% до $77,84. Цена немного скорректировалась после 10-процентного роста. Высокие процентные ставки охлаждают экономическую активность и, следовательно, снижают спрос на нефть. Поэтому и восстановление слабое. На данный момент инструмент FedWatch предполагает повышение на 25 базисных пунктов с вероятностью 92,4%, и это уже заложено в цену на июльском заседании.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,86%, до 2856,76 п., индекс РТС — на 1,75%, до 993,19 п. Наибольший рост показали секторы финансов и транспорта. Российский рынок остается сильным и старается игнорировать укрепление рубля. Если интерес к акциям сохранится, то рост индекса ускорится до 2900 п. Ценовая модель указывает на приближении коррекции, но сигналов к развороту нет.