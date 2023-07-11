Индекс МосБиржи обновил годовые максимумы, поднявшись на 1% к 2860 п. В лидерах роста были крупнейшие банки: ВТБ, Сбер и TCS Group. Обороты торгов подскочили до 99 млрд руб. — это максимум за последние полтора месяца.

По индексу МосБиржи отмечается локальная перегретость на дневном и недельном графиках, но в целом среднесрочный восходящий тренд по-прежнему актуален. Следующим промежуточным ориентиром наверху выступает круглый уровень 3000 п.

Гигантский байбэк Полюса

Компания выкупит 29,9% своих акций с премией к рынку в 32,5% по 14 200 руб. Первая реакция инвесторов была позитивной, котировки подскочили на 14%, однако затем почти весь рост был растерян. Причина в том, что те, кто купил после 7 июля, не смогут предъявить акции к выкупу. При этом заявки принимаются в рамках очереди, так что при предъявлении пакетов крупных акционеров, весь лимит может быть быстро удовлетворен.

В результате байбэка Полюс может сильно нарастить долг, что снизит дивидендный потенциал. В компании также ничего не говорили о перспективах погашения выкупленного пакета. Отмечается, что он может быть использован для финансовых и коммерческих целей, слияний, финансирования проектов.

Все отсечки в плюсе

В понедельник прошли гэпы по акциям 11 компаний. И все они оказались меньше размера дивдоходности. Более того, по акциям КАМАЗа, НКНХ, Казаньоргсинтеза-ап, Банка Кузнецкий, INARCTICA и Светофора дивидендная просадка была полностью закрыта в тот же день.

Нефть на паузе

Фьючерсы Brent приостановили фазу подъема. Котировки ушли в консолидацию около $78 за баррель. Все факторы в пользу дальнейшего роста цен, включая сокращение добычи странами ОПЕК+, локально компенсируются ожиданиями дальнейшего роста ставок в развитых странах и рецессии, из-за которой спрос на топливо сократится. Однако в ближайшие месяцы все-таки есть шансы увидеть локальные признаки дефицита, когда предложение нефти будет чуть ниже совокупного спроса, что способно вернуть цены выше $80.

Рынок США в ожидании ИПЦ и отчетностей

Новая неделя на американском рынке акций началось с умеренного роста. Индекс S&P 500 прибавил 0,2%. Период консолидации может продолжиться до среды, когда выйдет статистика по индексу потребительских цен. В дальнейшем ключевым драйвером для рынка станет сезон корпоративной отчетности, который стартует в эту пятницу.

Важное сегодня:

Вчера закрылись реестры акционеров под получение дивидендов у компаний НМТП, Саратовский НПЗ-ап и НКХП. Сегодня ожидается их снижение на открытии. Но, судя по динамике предыдущих отсечек, при спокойном внешнем фоне бумаги компаний могут упасть гораздо меньше, чем дивдоходность. Особенно это касается акций НМТП с доходностью 8,7%.

Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров под дивиденды по привилегированным акциям Лензолото. На одну акцию выплачивается 131 руб. или 4,2%.

Мосбиржа начинает торги бессрочным расчетным фьючерсом на золото. Код контракта — GLDRUBF. Вечные фьючерсы подходят для долгосрочного удержания позиции без необходимости учитывать время квартальной экспирации.