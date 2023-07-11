Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,4%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются над уровнями вчерашнего закрытия после роста днем ранее. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent после коррекционного снижения в понедельник сегодня утром подтягивается на 0,4%, удерживая позиции в районе 78 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня повлиять на настроения на мировых рынках, выделим публикацию статистики по инфляции в Германии. При этом, в преддверии завтрашнего выхода данных по инфляции в США, сегодня часть участников торгов может взять паузу в принятии инвестиционных решений, что приведет к снижению волатильности и объемов торгов на мировых рынках.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи вырос на 0,9%, поднявшись до 2 857 пунктов, тем самым обновив локальные максимумы. Сегодня с утра преобладание покупок в российских акциях может сохраниться. Улучшение настроений на внешних фондовых площадках и стабилизация рынка энергоносителей в середине диапазона 75 — 80 долларов за баррель по нефти марки Brent, будут способствовать продолжению подъема российского рынка. В сложившихся обстоятельствах в ходе сессии индекс Мосбиржи может подтянуться в район 2 870 — 2 900 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня с утра основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к 9.05 мск доллар теряет символические 0,04%, торгуясь в районе 90,4 рубля, евро и юань, напротив, подтягиваются на 0,2% и 0,4%, поднявшись до 99,6 и 12,54 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток национальной валюты удержать тенденцию понедельника и продолжить восстановление. Поводом будет выступать стабильна ситуация в ценах на нефть, приближение старта подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, а также желание части инвесторов зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в иностранных валютах. В случае реализации данного сценария ожидаем отступления пары доллар/рубль в район 90 рублей.