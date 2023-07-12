Во вторник, 11 июля, рубль немного укрепился к доллару и евро, подешевел по отношению к китайскому юаню. Пара доллар/рубль снизилась на 0,04%, до 90,38 руб., пара евро/рубль — на 0,13%, до 99,32 руб. Пара юань/рубль повысилась на 0,13%, до 99,32 руб. Поддержку рублю оказали ослабление доллара на Форекс, позитивная динамика цен на нефть и ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки.

В преддверии важных данных из США и на фоне возросшего аппетита к риску американский доллар испытывает ослабление. Прогнозируется, что индекс потребительских цен США (CPI) за июнь вырастет на 0,3%, при этом годовой показатель снизится с 4% до 3,1%. Ожидается также, что базовая годовая ставка уменьшится с 5,3% до 5%. Эти данные, скорее всего, приведут к волатильности на финансовых рынках и окажут существенное влияние на ожидания Федерального резерва перед заседанием FOMC, которое состоится 25-26 июля.

Три представителя Федеральной резервной системы (ФРС) США заявили о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок в текущем году, чтобы вернуть уровень инфляции к целевому уровню ФРС. Вице-председатель ФРС Майкл Барр отметил значительный прогресс в денежно-кредитной политике, но указал, что еще требуется работа. Президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли и глава ФРС Кливленда Лоретта Местер также выразили поддержку повышения ставок для достижения устойчивого уровня инфляции в 2%.

Нефть марки Brent превысила 79 долларов за баррель. По итогам дня цена повысилась на 1,95%, до $79,36 за баррель. Ослабление доллара и позитивные данные из Китая вызвали реакцию на нефтяном рынке. Ранее Центробанк Китая продлил программу поддержки сектора недвижимости. Более оптимистичные прогнозы для экономики Китая оказывают положительное воздействие на перспективы спроса на нефть, учитывая, что КНР является одним из крупнейших импортеров нефти в мире.

В среду, 12 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $79,50. По нефти можно зафиксировать технический прорыв сопротивления $78,50. Он указывает на то, что покупателям открылась дорога к уровню 87 за баррель. По прогнозам BitRiver, если скорость роста цен сохранится, то уровень будет достигнут к 4 августа. Промежуточный уровень сопротивления $82,50.

Российская валюта во вторник пыталась укрепиться к доллару США, но котировки остались ниже 90 руб. Фундаментальные факторы сместились в сторону рубля, но рост цен на нефть и сокращение дефицита бюджета начнут оказывать положительное влияние к осени. Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Курс доллара снизился до 90,10 руб. Укрепление рубля поддерживается ростом нефтяных котировок и общим ослаблением доллара на Форекс. В центре внимания участников рынка находится отчет по инфляции и отчет Минэнерго США по запасам нефти.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,12%, до 2860,33 пункта, индекс РТС — на 0,45%, до 997,64 пункта. Рынок продолжает расти умеренными темпами. Растущий тренд сохраняется, поэтому вполне возможно достичь уровня 2900 пунктов.