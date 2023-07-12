Индекс МосБиржи растет пять сессий подряд. В среду обновлены максимумы этого года, обороты торгов при этом снизились с 99 до 62 млрд руб., но это обусловлено падением активности участников в акциях Полюса.

В целом лучше рынка выглядит финансовый сектор за счет опережающей динамики TCS Group и ВТБ. Также сильную динамику показывают отдельные истории из IT-сектора: Ozon, ЦИАН, Яндекс и Группа Позитив.

Падение облигаций

Индекс ОФЗ (RGBI) во вторник опустился на новые минимумы с октября. За последние 10 сессий падение наблюдалось в 9 случаях. Участники рынка явно закладывают рост процентных ставок в экономике из-за проинфляционных рисков.

Рубль укрепляется

Курс USD/RUB вчера дважды попробовал вернуться ниже 90, однако закрытие торгов все равно проходило чуть выше. В целом можно предположить, что активная фаза девальвации осталась позади. Учитывая сильную динамику нефтяных цен, которые с лагом сказываются на курсе, можно ожидать некоторого укрепления рубля в среднесрочной перспективе.

Хорошие результаты банков

∙ Сбер отчитался за июнь. Чистая прибыль составила 138,8 млрд руб., однако в ее составе есть разовый эффект от продажи австрийской дочки. Всего за полугодие заработано 727,8 млрд руб. или 16,1 руб. на акцию. Если бы банк распределял 50% прибыли на дивиденды.

∙ ВТБ за полгода заработал 289 млрд руб., а по итогам года ожидается 400 млрд руб. Позитивно для акций, которые в последние сессии выглядят сильнее рынка.

Рост нефти

Котировки Brent прибавили еще 2% и подошли к отметке в $80 за баррель. В случае пробоя этого рубежа будет сломан годовой нисходящий тренд, что может только лишь подтвердить сценарий дальнейшего роста. Главный драйвер связан с добровольным сокращением добычи в июле-августе со стороны ряда стран ОПЕК+. При этом запасы в США снижаются, буровая активность сокращается, продажа стратегических резервов завершилась и готовится их восполнение, возникают точечные перебои с поставками из Мексики и Норвегии.

Дополнительную поддержку сырьевому рынку оказывает слабость индекса доллара, который падает пять сессий подряд.

США: в фокусе инфляция

Во вторник на рынке акций США преобладали покупки. Индекс S&P 500 прибавил 0,7% и, по сути, вернулся в район годовых максимумов. Главным драйвером выступил энергетический сектор (+1,8%), как раз на фоне роста нефтяных цен.

Сегодня в центре внимания участников будет статистика по индексу потребительских цен за июнь. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидают, что индикатор инфляции вырастет на 0,3% и на 3,1% в годовом исчислении.

Важное сегодня:

∙ Сегодня последний день для попадания в дивидендную отсечку по привилегированным акциям Башинформсвязи. Но доходность низкая — всего 0,3%.

∙ Минфин РФ проведет аукционы ОФЗ 26243 и 29024.

∙ Вчера закрылся реестр акционеров под получение дивидендов по привилегированным акциям Лензолото. Сегодня ожидается их снижение на открытии. На одну акцию выплачивается 131 руб. или 4,2% по текущим котировкам. Оценка бумаг выглядит завышенной.