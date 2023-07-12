Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после роста во вторник, сегодня утром консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent днем ранее прибавил более 2%, а сегодня утром удерживает позиции чуть ниже закрытия вторника, теряя 0,1% и торгуясь в районе 79,3 доллара за баррель. Текущие настроения и отсутствие направленного движения на мировых рынках, на наш взгляд, связано с ожидаем публикации статистики по инфляции в США, которая может существенно изменить расстановку сил на рынках. Так, в случае если инфляция окажется ниже ожиданий, покупки в рисковых активах могут активизироваться на пересмотре инвесторами ожиданий относительно траектории ключевой ставки в Штатах. В последнее время представители ФРС США неоднократно указывали на необходимость дальнейшего повышения ставки и удержании ее на высоких уровнях продолжительное время. Дальнейшее снижение инфляции может сдержать активность регулятора в ужесточении денежно-кредитной политики, что снизит риски перехода экономики США в рецессию. В этом случае можно ожидать роста аппетита инвесторов к риску и подъема по широкому спектру активов.

По итогам вторника индекс Мосбиржи подтянулся на 0,1%, закончив сессию в районе 2 860 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных настроений в российских бумагах. Активное восстановление цен на нефть днем ранее может поддержать покупки на нашем рынке и способствовать его дальнейшему росту. В случае реализации данного сценария ожидаем подъема индекса Мосбиржи в ходе сессии в диапазон 2 870 — 2 900 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику. Так, к 9.05 мск доллар снижается на символические 0,04%, торгуясь чуть ниже 90,4 рубля, евро и юань, напротив, прибавляют до 0,4%, поднявшись в район 99,7 и 12,55 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток рубля продолжить укрепление. Улучшение ситуации на рынке энергоносителей и выход ближайшего фьючерс на нефть марки Brent к верхней границе коридора 75 — 80 долларов за баррель поддержат национальную валюту, также как и ожидание роста предложения иностранной валют со стороны экспортеров, которые в конце этой — начале следующей недели начнут готовиться к налоговым выплатам. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль может продолжить снижение и отступить в диапазон 85 — 90 рублей.