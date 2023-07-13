В среду, 12 июля, торги по рублевым парам закрылись ростом. Больше всего рубль потерял против единой валюты из-за ослабления доллара на Форекс. Пара доллар/рубль выросла на 0,54% до 90,87 руб., евро/рубль — на 1,62% до 100,92 руб., юань/рубль — на 1,57% до 12,69 руб.

Торги на Мосбирже открылись ростом по валютам. После публикации статистики по инфляции в США за июнь падение курса рубля ускорилось. Индекс доллара обвалился до 100.18 п. с 101.29 п. Годовая инфляция в США по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее (прогноз был 3,1%). В месячном выражении потребительские цены за прошлый месяц выросли на 0,2% после увеличения на 0,1% (прогноз был 0,3%). Базовая инфляция в годовом выражении замедлилась в июне до 4,8% с 5,3% в мае.

Данные о потребительских ценах важны для Федеральной резервной системы США. Согласно последним данным CME Group, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов составляет 92,4%. Изменение значения было небольшим, а вот вероятность сохранения ставки 20 сентября повысилась до 80,4%.

На стороне рубля остаются дорожающая нефть и снижающийся индекс доллара. Тем не менее рубль не смог воспользоваться этими факторами. По итогам среды баррель Brent подорожал на 1,12% до $80,24. Данные по запасам нефти от Минэнерго США не оказали влияния на котировки.

В соответствии с последним еженедельным отчетом управления энергетической информации министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на неделю, закончившуюся 7 июля, увеличились на 5,9 млн баррелей до 458,1 млн баррелей (прогноз был 0,5 млн баррелей). По данным отчета запасы бензина в США остались на уровне прошлой недели и составили 219,5 млн баррелей (прогноз был —0,7 млн баррелей). Запасы дистиллятов увеличились на 4,8 млн баррелей до 118,2 млн баррелей (прогноз был —0,3 млн баррелей). Добыча нефти в стране за неделю снизилась на 100 тыс. баррелей в день и составила 12,3 млн баррелей в сутки

В четверг, 13 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $80,39. По нефти ближайшие цели составляют $82,50 и $87,00. На утренней сессии курс доллара достигал отметки 91,31 руб., курс евро — 101,50 руб. Рубль остается под давлением и получит поддержку от налогового периода после 21 июля. По отношению к рублю сохраняется нисходящий тренд. Технических сигналов к развороту не зафиксировано. В связи с этим ожидаю восстановления курса доллара до 92,50 руб.

Индекс Мосбиржи поднялся на 1,28% до 2896,83 п., индекс РТС — на 0,74% до 1004,98. Рост котировок индексов способствовало ослабление рубля и подорожание нефти после публикации инфляционных данных в США. Для меня на уровне 2900 находится сопротивление для индекса Мосбиржи, и от него я ожидаю отскока. Волновая структура на дневном и недельном графике имеет медвежьи нотки. Без нерезидентов продвижение индекса Мосбиржи вверх идет неуверенно. В любой момент может начаться фиксация прибыли по лонгам. Сигналом к коррекции станет пробой поддержки на уровне 2825 пунктов.