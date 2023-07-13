Индекс МосБиржи растет шесть сессий подряд, обновляя годовые максимумы. В среду он вплотную подошел к 2900 п. В лидерах роста нефтегазовый сектор, что оправданно как подъемом нефтяных цен, так и сохранением относительной слабости рубля. Причем эта поддержка индекса со стороны акций нефтяников может сохраниться.

Ставки выше

На рынке облигаций обратная ситуация. Индекс ОФЗ (RGBI) непрерывно снижается, а доходности к погашению госбондов соответственно растут. Это негативный среднесрочный фактор для акций, так как облигации становятся более привлекательными.

Минфин РФ вчера резко нарастил объем размещения ОФЗ и привлек 188 млрд руб. И 91% из этого объема пришлось на флоатер ОФЗ 29024.

Инфляция растет, и ЦБ это видит

Индекс потребительских цен за неделю вырос на 0,14%. В годовом выражении инфляция повысилась до 3,3%. В это же время Банк России выпустил доклад «О чем говорят тренды», в котором отмечается, что рост потребительских цен приобретает все большую устойчивость, закрепляясь выше 4% в пересчете на год с поправкой на сезонность. В условиях опережающего расширения спроса производители активнее перекладывают возросшие издержки в цены. Дополнительным проинфляционным фактором может стать возможное увеличение инфляционных ожиданий вследствие произошедшего ослабления рубля. В этой ситуации ключевая ставка наверняка будет повышена на следующем заседании ЦБ РФ 21 июля.

Новый годовой максимум в США

Индекс S&P 500 вырос на 0,7% и обновил максимальные значения за год. Все сектора закрывались в плюсе. Рынок положительно отреагировал на статистику по инфляции в США.

Индекс потребительских цен (CPI) в июне снизил темпы роста до 3% с майских 4%, тогда как аналитики ожидали 3,1%. Это минимум с 2021 г. Что еще более важно, базовая инфляция в месячном выражении также замедляет рост.

Сегодня в США начнут публиковать первые отчеты крупные компании. Завтра выйдут квартальные результаты в основных банках.

Нефть уже выше $80

Фьючерсы Brent закрывались на максимальных значениях за два месяца. Несмотря на рост запасов сырой нефти в США, котировки нефти все равно выросли. Во многом этому помогает резкое падение индекса доллара, которое только лишь ускорилось после вчерашней статистики по инфляции.

Вместе с тем российская нефть марки Urals подорожала выше предельного порога в $60, установленного странами G7. Это произошло впервые со времени введения потолка цен.

События сегодня:

∙ В четверг последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Абрау-Дюрсо за 2022 г. и I квартал 2023 г. Дивдоходность около 1,9%. Также сегодня отсечка по акциям КГК.

∙ Пройдет день инвестора в компании Селигдар. Мероприятие начнется в 11:00 МСК на Московской бирже.