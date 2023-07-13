Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 1,5%. Фьючерсы на основные американские индексы, после роста днем ранее, подтягиваются в пределах 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после того как вчера смог подняться выше 80 долларов за баррель, сегодня с утра прибавляет 0,3%, торгуясь в районе 80,4 доллара за баррель. Основным поводом для роста рынков как вчера, так и сегодня утром, выступает статистика по инфляции в США, которая показала дальнейшее замедление роста потребительских цен, что было позитивно воспринято участниками торгов. Инвесторы ожидают, что ФРС на ближайшем заседании может сделать еще один шаг в рамках цикла ужесточения денежно-кредитной политики, подняв ставку на 25 б.п., после чего возьмет паузу для оценки экономической ситуации и динамики инфляции. Участники торгов надеются, что данный подъем ставки станет последним в цикле, а замедление инфляции в дальнейшем станет поводом к смягчению регулятором ДКП.

По итогам среды индекс Мосбиржи вырос на 1,3%, поднявшись в район 2 897 пунктов. Позитивные настроения на мировых фондовых площадках и дальнейшее улучшение ситуации на рынке энергоносителей могут способствовать сохранению преобладания покупок в наших акциях на торгах в четверг. В результате, индекс Мосбиржи сможет продолжить восходящую динамику и подняться выше 2 900 пунктов. Отметим, что после преодоления отметки 2 800 пунктов, ему открыта дорога в район 3 000 пунктов, и внешний позитив продолжает толкать рынок к этой отметке.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.20 мск доллар и евро растут на 0,4% и 0,7%, поднявшись до 91,2 и 101,6 рубля соответственно, юань подтягивается на 0,2%, торгуясь в районе 12,72 рубля. Отметим, что сегодня утром национальная валюта продолжает тенденцию на ослабление, начатую днем ранее. При этом инвесторы игнорируют рост рынка энергоносителей и выход ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 80 долларов за баррель. Сказывается нехватка предложения иностранной валюты на рынке, которая будет компенсирована уже в ближайшие сессии за счет старта подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, приходящемуся на 25 июля. Это поддержит рубль и даст ему повод для восстановления.