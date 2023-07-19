События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 июля
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 19 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,7%
|0,4%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|8,7%
|8,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (июнь)
|-1,5%
|-0,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|5,3%
|5,4%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0%
|0,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|6,1%
|5,5%
|13:15
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (июнь)
|202,5 тыс
|220 тыс
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июнь)
|5,6%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (июнь)
|1,496 млн
|1,5 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (июнь)
|21,7%
|7,2%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (июнь)
|1,631 млн
|1,48 млн
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|5,946 млн барр
|-0,905 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,605 млн барр
|-0,835 млн барр
|19:00
|GBP
|Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций
|4,01%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
|3,7%
|RUB
|АФК Система — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 30.06.2023)
|0 — див-д 2021
|0,41 — див-д 2022
https://1prime.ru/experts/20230719/841122351.html