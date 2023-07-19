МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 19 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,7% 0,4%
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 8,7% 8,2%
9:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (июнь) -1,5% -0,2%
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 5,3% 5,4%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0% 0,3%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 6,1% 5,5%
13:15 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (июнь) 202,5 тыс 220 тыс
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июнь) 5,6%  
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (июнь) 1,496 млн 1,5 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (июнь) 21,7% 7,2%
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (июнь) 1,631 млн 1,48 млн
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 5,946 млн барр -0,905 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,605 млн барр -0,835 млн барр
19:00 GBP Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций 4,01%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) 3,7%  
  RUB АФК Система — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 30.06.2023) 0 — див-д 2021 0,41 — див-д 2022