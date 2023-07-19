Рубль попытается изменить тренд
Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после значительного роста днем ранее, сегодня утром консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent несколько корректирует вчерашний рост, отступая на 0,2% и торгуясь в районе 79,4 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня повлиять на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по инфляции в Еврозоне и Великобритании, которые могут изменить ожидания относительно дальнейших действий ЕЦБ и Банка Англии в свете денежно-кредитной политики, а также статистику по разрешениям на строительство и запасам нефти и нефтепродуктов в США.
По итогам вторника индекс Мосбиржи вырос на 1,3%, поднявшись в район 2 955 пунктов. Сегодня ожидаем сохранения позитивных настроений на нашем рынке. Улучшение ситуации на рынке энергоносителей может поддержать покупки в наших бумагах, способствуя их дальнейшему росту. В результате, индекс Мосбиржи продолжит обновлять локальные максимумы и может сделать еще один шаг к отметке 3 000 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к 8.30 мск доллар и евро подтягиваются на 0,1% и 0,2%, поднявшись до 91 и 102,1 рубля соответственно, юань, напротив, отступает на 0,1%, торгуясь в районе 12,62 рубля. Сегодня в ходе сессии ожидаем попыток рубля перейти к укреплению. Вчерашнее восстановление цен на нефть и постепенный рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые начали подготовку к пику налоговых выплат, приходящемуся на 25 июля, поддержат национальную валюту. В сложившихся обстоятельствах в ходе торгов пара доллар/рубль может сделать существенный шаг к отметке 90 рублей.
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