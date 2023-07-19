Индекс Мосбиржи день за днем переписывает годовые максимумы. Во вторник котировки прибавили еще более 1% и поднялись к 2960 п. Опережающую динамику по-прежнему показывают акции компаний средней и малой капитализации. А среди наиболее ликвидных фишек лучше рынка выглядят те, кто ранее сильно отставал: «Газпром», «Норникель», «ФСК-Россети», АЛРОСА, «Аэрофлот».

Ближайший ориентир по индексу Мосбиржи расположен на 3000 п. Этот уровень соответствует 50% от всей волны снижения 2021-2022 гг.

В облигациях все наоборот

Индекс ОФЗ падает 9 сессий подряд. Котировки опустились на минимумы с октября прошлого года. В отличие от рынка акций здесь нет никакого оптимизма у участников. Идет поступательный рост доходностей в преддверии пятничного заседания ЦБ РФ. Это негативно для рынка акций, но инвесторы пока это игнорируют.

Операционные результаты за II квартал:

• X5 Group: Отчет оказался сильным, превысив ожидания. Выручка выросла на 19% г/г при росте сопоставимых продаж на 7,8% и расширении торговых площадей на 10% г/г.

• ММК: Производство стали выросло на 13% к/к. Продажи металлопродукции увеличились на 11% к/к на фоне высокого сезона и устойчивого спроса в РФ. Продолжаем позитивно смотреть на бумагу на фоне устойчивого внутреннего спроса, стабильных цен на сталь и ожидаемого релиза финансовых результатов.

Третий эшелон

В последние сессии на рынке участились случаи разгонов в третьем эшелоне. Причем взлеты происходят на очень высоких оборотах. Так, вчера выстрелили все ТГК с общим объемом торгов в невероятные для них 9,2 млрд руб. Бумаги ТГК-1 выросли на 15,3%, ТГК-2 на 60%, ТГК-14 на 27%. Импульсы выглядят спекулятивными.

Дивидендные отсечки

Вчера закрылись дивидендные реестры в Сургутнефтегазе и Транснефти. Сегодня они откроются снижением. Гэп по Сургутнефтегазу будет несущественным и может быстро закрыться. Для этой компании гораздо важнее следующие выплаты по префам, которые могут быть очень высокими на фоне ожидаемой прибыли в 2023 г. В случае с Транснефтью дивидендная просадка сегодня может быть на 10-11% с открытия.

В мире: подъем не прекращается

Американский рынок акций продолжает поступательный подъем. Индекс S&P 500 прибавил еще 0,7%, обновив годовые максимумы.

Рынок продолжают тянуть наверх финансовый и технологические сектора. При этом такие тяжеловесные техгиганты как Microsoft, Apple и NVIDIA сейчас находятся возле исторических максимумов.

Позитивным фактором выступает проходящий сезон отчетов, в рамках которого 84% компаний пока отчитываются лучше консенсус-прогнозов. Накануне отчеты Morgan Stanley и Bank of America превзошли ожидания аналитиков.