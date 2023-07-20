В среду, 19 июля, рубль закрылся снижением. Курс доллара по отношению к рублю вырос на 0,55% и достиг отметки 91,39 руб., евро подорожал на 0,64% и стал равен 102,59 руб., а юань повысился на 0,16%, до 12,64 руб.

Фоновые условия для рубля остались неизменными в последние дни. Торги проходят в узких диапазонах по отношению к иностранным валютам. Рубль получает поддержку от налогового периода и общего снижения доллара, однако сталкивается с давлением из-за падения цен на нефть. Кроме того, участники рынка ожидают решения Центрального банка России относительно ключевой процентной ставки.

Последние данные об инфляции и значительное ослабление рубля позволяют предположить, что на предстоящем заседании 21 июля Банк России повысит свою ключевую ставку. С учетом текущих факторов и растущих геополитических рисков, оптимальным уровнем может стать процентная ставка на уровне 8,5% годовых с целью сдерживания инфляции из-за обесценивания рубля.

По данным Росстата в июне 2023 года годовая инфляция выросла до 3,25%, по сравнению с 2,51% в мае. Ежемесячный показатель индекса потребительских цен составил 0,37%, по сравнению с 0,31% в мае, а сезонно скорректированный рост цен составил 0,40%. Эти данные приводятся в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.

ЦБ ранее выражал свою тревогу по поводу роста инфляции, ослабления рубля и возможного перегрева экономики. Однако окончательное решение будет принято самим Банком России на основе его собственных анализов и оценок текущего экономического положения.

Цена на нефть марки Brent в среду, 19 июля, снизилась на 0,36% до $79,50. Покупатели пробовали продолжить восходящий тренд, который направлялся к недавнему максимуму в $81,73, но столкнулись с продажами при уровне $80,90. Спекулянты решили зафиксировать свою прибыль после значительного роста в первой половине месяца. Вероятно, они предпочитают не рисковать перед предстоящим заседанием Федеральной резервной системы США, запланированным на 26 июля.

За неделю по 14 июля коммерческие запасы нефти в США сократились всего на 0,7 млн баррелей, или 0,2%, до уровня 457,4 млн баррелей (прогноз составлял —2,4 млн баррелей). Запасы бензина уменьшились на 1,1 млн баррелей (прогноз составлял —1,6 млн баррелей). Запасы дистиллятов остались неизменными, в то время как ожидался рост на 0,5 млн баррелей. Добыча нефти осталась на уровне прошлой недели и составила 12,3 млн баррелей в сутки.

Цены на нефть поддерживаются ожиданиями уменьшения поставок, связанных с усилиями стран ОПЕК+ по ограничению добычи и экспорта, а также слабостью доллара на рынке Forex перед заседанием ФРС США.

Напомним, что стратегический нефтяной резерв США за неделю до 14 июля вырос всего на 1 тыс. баррелей, достигнув уровня 346,759 млн баррелей, согласно еженедельному отчету Управления энергетической информации Министерства энергетики страны. США начали закупать нефть для пополнения запасов, что указывает на то, что цена нефти не должна сильно падать.

На торгах в Азии в четверг, 20 июля, цена на нефть марки Brent составляет $79,53. Сегодня делаю упор на технический анализ. Ценовая модель на часовом таймфрейме указывает на снижение котировок до $78,90. При такой модели маловероятно, что покупатели будут активно покупать нефтяные котировки на торгах в Европе. Ожидается, что покупки будут осуществляться в диапазоне $78,50-78,90 за баррель.

Низкая цена на нефть будет оказывать давление на рубль. Курс доллара находится на уровне 91,15 руб. Текущий уровень считается оптимальным для ожидания решения Центрального банка России.