МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. В пятницу рубль понизился в парах с долларом США, евро и китайским юанем. Это произошло несмотря на решительную меру ЦБ РФ поднять ключевую ставку до 8,5% годовых, сразу на 100 базисных пунктов. Пара доллар/рубль выросла на 0,76% до 90,92 руб., евро/рубль — на 0,69% до 101,20 руб., юань/рубль — на 0,33% до 12,61 руб.

С фундаментальной точки зрения, рост ключевой ставки поддержит позиции российской валюты. Чем жестче кредитно-денежная политика, тем меньше денежная масса, тем сильнее национальная валюта. Однако многие от ЦБ и ждали активности, поэтому рынок почти не проявил реакций.

На этой неделе опорой для рубля может стать пиковая фаза проходящего налогового периода в России. Экспортеры будут менять валюту на рубли для уплаты налоговых взносов, локально такой фактор выступает хорошей поддержкой. Кроме того, цены на нефть остаются достаточно высокими. Стратегически это тоже играет в пользу рубля, особенно если азиатские партнеры не запросят больший дисконт на поставки.

Внешний фон к торгам понедельника сложился благополучным. Верхней границей для доллара США является рубеж в 90 руб. и, вполне очевидно, что для монетарных властей это ориентир оптимального значения. Стоит внимательно наблюдать за этой отметкой в ближайшие пару дней.

В понедельник доллар США может торговаться в диапазоне 90,55-91,25 руб., евро — 100,90-101,55 руб. Индекс Мосбиржи с большой долей вероятности откроется повышением на 0,1-0,3% и проведет сессию в границах 2918-2950 пунктов.