МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку выше консенсус-прогноза: на 100 б. п. до 8,5%. При этом регулятор увеличил диапазон средней ожидаемой ставки как в 2023 г. так и в 2024 г. В Банке России допускают возможность дальнейшего повышения на ближайших заседаниях.

Будем больше продавать юаней

Центробанк объявил о новом механизме по продаже/покупке валюты в связи с использованием средств ФНБ. По итогам каждого полугодия ЦБ будет определять сумму продажи/покупки валюты в размере нетто-объема инвестирования средств ФНБ в рублях в этот период. Операции зеркалирования будут проводиться равномерно в течение полугодия в валютной секции Мосбиржи по паре CNY/RUB со смещением на один месяц.

В I полугодии 2023 г. нетто-объем операций по размещению средств ФНБ составил 288,4 млрд руб. Таким образом, с 1 августа по 31 января 2024 г. ежедневный объем данных операций Банка России составит 2,3 млрд руб. Фактически это поддержка курсу рубля. Для понимания масштаба: объем 2,3 млрд сопоставим с тем, что мы видим по операциям в рамках бюджетного правила. В июле продается по 1,7 млрд в день, в июне было по 3,6 млрд.

Реакции в акциях

Индекс Мосбиржи, несмотря на повышение ключевой ставки, в пятницу вырос и вернулся выше 2900 п. Ужесточение ДКП негативно для рынка акций в теории, но локально не наблюдается каких-то распродаж. В пятницу из всего состава индекса лишь две бумаги завершали день в минусе. Ключевым препятствием для рынка остается круглая отметка в 3000 п.

Отчеты об операционных результатах

Сегодня об операционных и производственных результатах за II квартал 2023 г. расскажут РусГидро, "Норникель" и "Русагро".

В мире

В США предыдущая неделя закрывалась нейтрально. Индекс S&P 500 оставался около годовых максимумов. В то же время промышленный индекс Dow Jones закрыл 10 сессию подряд ростом.

На этой неделе продолжится сезон корпоративных отчетов. Будут опубликованы результаты Microsoft, Alphabet (вторник) и Amazon (четверг), а в целом ожидаются отчеты 30% компаний из S&P 500.

В центре внимания также будет заседание ФРС в среду. По его результатам абсолютное большинство экспертов ждет повышения ключевой ставки на 25 б.п. до 5,25-5,50%.