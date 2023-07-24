МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 25 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (июль) 83,6 83
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (июль) 93,7 93
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (июль) 88,5 88
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июль) -15 -17
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) 1,2%  
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (май) -1,7% -2,2%
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (июль) 109,7 111,5
20:00 USD США — Аукцион по размещению 5-летних казначейских нот 4,02%  
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -0,797 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Группа Позитив — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/6м2023    
11:00 лнд, 13:00 мск RUB Polymetal International plc — ГОСА 2023 /Лондон/    