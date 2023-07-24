2023-07-24T17:34:57+03:00
2023-07-24T17:34:57+03:00
2023-07-24T17:34:57+03:00
2023
https://1prime.ru/experts/20230724/841172975.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 июля
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https://россиясегодня.рф
. Ожидаемые во вторник, 25 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 11:00
EUR
Германия — Индекс деловых... ПРАЙМ, 24.07.2023
акции, индексы, валюта, рынки, товарно-сырьевые рынки, мнения аналитиков, экономика, облигации, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 25 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (июль)
|83,6
|83
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (июль)
|93,7
|93
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (июль)
|88,5
|88
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июль)
|-15
|-17
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м)
|1,2%
|
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (май)
|-1,7%
|-2,2%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (июль)
|109,7
|111,5
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 5-летних казначейских нот
|4,02%
|
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-0,797 млн барр
|
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Группа Позитив — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/6м2023
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|11:00 лнд, 13:00 мск
|RUB
|Polymetal International plc — ГОСА 2023 /Лондон/
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