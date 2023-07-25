С начала года важным фактором ослабления курса рубля стало заметное снижение сальдо текущего счета. Так, сальдо текущего счета в первом полугодии 2023 г. составило 20 млрд долл., что более чем в семь раз ниже, чем в первом полугодии 2022 г. и почти в два раза ниже, чем в первом полугодии 2021 г.

Это снижение происходило на фоне уменьшения экспорта (преимущественно из-за негативной динамики цен на нефть) и высокой динамики импорта (который, в свою очередь, вырос на фоне сильного внутреннего спроса и налаживанию альтернативных цепочек поставок). Помимо этого, негативное влияние на курс рубля оказывали потоки капитала. В частности, дополнительный спрос на валюту создавали сделки по выкупу активов у нерезидентов.

Положительное, но ограниченное влияние на рубль окажет повышение ставки российским регулятором на прошлой неделе. ЦБ РФ повысил ключевую процентную ставку до 8,5%. Ограниченное влияние обусловлено отсутствием нерезидентов на российском долговом рынке, а сам курс рубля определяется преимущественно потоками экспорта, импорта и движениями по финансовому счету.

Тем не менее, повышение ставки ЦБ РФ повышает привлекательность рублевых активов и несколько охлаждает потребительский спрос, а значит спрос на импорт, что оказывает положительное влияние на курс рубля. Помимо этого, из краткосрочных факторов поддержки рубля также можно назвать приближающийся пик налоговых выплат, который будет пройден на текущей неделе.

В ближайшие месяцы важным фактором для курса рубля является цены на товарные активы российского экспорта и состояние мировой экономики: насколько новые экономические стимулы окажутся эффективны в Китае, а также как ужесточение ДКП повлияет на состояние развитых экономик.