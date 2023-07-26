Во вторник рубль продолжил восстановление. Сейчас для российской валюты сложились достаточно комфортные условия: нефть в хорошем плюсе, новостной поток нейтрален, поддержка со стороны налогового периода максимальная. Пара доллар/рубль снизилась на 0,41% до 90,13 руб., евро/рубль — на 0,85% до 99,64 руб., юань/рубль — выросла на 0,46% до 12,63 руб.

Сырьевой сектор смотрится благополучно. Баррель Brent вырос до $83,30 на фоне позитивных сигналов из Китая. Высокие цены на "черное золото" могут стать опорой для рубля, но выраженный эффект будет видно позднее.

Накануне президент РФ В. Путин подтвердил, что разделяет позицию ЦБ относительно рисков в инфляционном росте. Инфляция в настоящий момент выглядит умеренной, но присутствуют признаки ускорения, в том числе и из-за недостаточного предложения товаров со стороны производителей. Важно сохранить ценовую стабильность.

Внешний фон в начале среды выглядит положительным. В середине недели доллар США останется торговаться в коридоре 89,75-90,65 руб., евро — 99,30-100,85 руб. Индекс МосБиржи может начать день повышением на 0,1-0,2%. Торги пройдут в границах 2950-3000 пунктов.