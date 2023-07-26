Индекс Мосбиржи продолжил подъем и переписал годовые максимумы. До круглой отметки в 3000 п. осталось менее 1%. Из тяжеловесных бумаг рынок тянут наверх акции нефтяников на фоне позитивной динамики Brent. Причем эта тенденция может продолжиться. Среди фаворитов: ЛУКОЙЛ и "Татнефть".

Также продолжается ралли в депозитарных расписках компаний, зарегистрированных вне РФ. По 5% прибавили HeadHunter, X5 и Ozon. Хуже рынка выглядели акции Группы "Позитив" на фоне смешанного отчета по МСФО за II квартал, а также бумаги Qiwi из-за предписания ЦБ.

Ликвидность уходит в эшелоны

В последние недели наблюдаем выраженную тенденцию по смещению интереса инвесторов с голубых фишек на акции компаний средней и малой капитализации. Помимо опережающей динамики цен менее ликвидных акций это также выражается еще и в росте их оборотов.

Так, в декабре 2022 г. среднедневной объем торгов по бумагам индекса голубых фишек составлял 18,2 млрд руб. В июле 2023 г. это значение выросло до 34,1 млрд руб., то есть рост на 89%. В это же время в индексе акций компаний средней и малой капитализации средний оборот вырос в 5 раз: с 2,57 до 13,7 млрд руб. Это результат запроса на поиск новых идей у частных инвесторов после уже прошедшего ралли во многих наиболее ликвидных фишках.

Курс доллара встал на 90

Несмотря на поступательный рост нефтяных цен, российский рубль не показывает выраженного укрепления. В последние дни пара USD/RUB зависла около отметки 90. Этот рубеж выступает важным уровнем поддержки. В случае его окончательного пробоя движение вниз может ускориться. Нефтяной фактор пока еще не полностью сказался на притоке экспортной выручки на валютный рынок. Она поступает с временным лагом, поэтому в августе есть шансы на укрепление рубля из-за увеличения навеса предложения валюты. К тому же выросший курс может остудить спрос на импорт.

Предписание ЦБ и обвал Qiwi

По итогам проверки ЦБ РФ выдал Киви Банку предписание в отношении ряда операций. Временно ограничен вывод средств на банковские счета до 1 тыс. руб. в месяц, в том числе через СБП. Также клиенты банка не смогут снимать наличные, включая офисы кредитной организации и ее партнеров, и делать некоторые переводы. У ЦБ есть претензии к составлению отчетности и ведению документации. Новости негативны для рыночных настроений, так что падение котировок может продолжиться. Вчера бумаги уже упали на 5,7%.

В мире

Сырьевые цены растут

Bloomberg Commodity Index во вторник продолжил подъем и вышел на максимальные уровни за 3 месяца. В это же время волна роста остается актуальной и на рынке нефти. Фьючерсы Brent поднялись выше $83 за баррель. Настроения участников были позитивными за счет словесных интервенций китайских властей, обещавших поддержать экономику, в том числе рынок недвижимости. Вместе с тем, продолжает работать фактор снижения добычи странами ОПЕК+.

Сегодня заседание ФРС

В преддверии решения по ключевой ставке американский рынок акций показал умеренный рост. Тем не менее индекс S&P 500 успел переписать годовые максимумы, а промышленный Dow Jones завершил 12 сессию подряд в плюсе.

От ФРС сегодня ждут повышения ставки на 25 б.п. до 5,25-5,50%, а также комментариев о том, сохраняются ли планы дальнейшего ужесточения ДКП или же на этом цикл будет закончен.