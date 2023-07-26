Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после скромного роста заокеанских площадок днем ранее, сегодня утром теряют порядка 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent после уверенного роста в начале недели, сегодня утром перешел в коррекционное снижение, теряя 0,6% и торгуясь в районе 82,8 доллара за баррель. Основным фактором для мировых рынков сегодня станет решение ФРС США по ставке. Участники торгов ожидают, что американский регулятор может поднять ставку на 25 б.п. Данный шаг уже заложен в котировки широкого спектра активов и вряд ли сможет привести к существенному изменению ситуации на мировых рынках. При этом инвесторы основное внимание обратят на комментарии, сопутствующие данному решению, в которых будут искать указания на возможные дальнейшие шаги регулятора в свете денежно-кредитной политики. Так, сохранение жесткой риторики, указывающей на возможность дальнейшего ужесточения ДКП в Штатах, может оказать давление на рисковые активы и привести к снижению мировых рынков.

По итогам вторника индекс Мосбиржи вырос на 1,3%, поднявшись до 2 975 пунктов. Сегодня на старте торгов в российских акциях возможна активизация продаж, чему способствует переход рынка энергоносителей к коррекционному снижению. В результате, наш рынок в ходе сессии может растерять часть роста, продемонстрированного в начале недели, в результате чего индекс Мосбиржи к концу торгов может отступить в диапазон 2 950 — 2970 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к 9.00 мск доллар и евро подтягиваются на 0,1% и 0,2%, торгуясь в районе 90,3 и 99,8 рубля соответственно, юань, напротив, теряет 0,3%, отступив до 12,6 рубля. Отметим, что рублю пока так и не удалось в полной мере воспользоваться улучшением ситуации на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent установила максимумы с апреля, закрепившись в диапазоне 80 — 85 долларов за баррель, а также ростом предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к налоговым выплатам.

По мнению экспертов, учитывая очередной блок выплат налогов 28 июля и позитив со стороны цен на нефть, рубль имеет шансы до конца недели перейти к укреплению. Так, ожидается, что пара доллар/рубль может пробить верхнюю границу диапазона 85 — 90 рублей и закрепиться в его рамках.