Июль, последняя пятница: на рынке все дорого
В четверг рубль умеренно понизился в парах с иностранными валютами. В отсутствие выраженных факторов опоры инвесторы ищут некое равновесное значение. Пара доллар/рубль выросла на 0,49% до 90,59 руб., евро/рубль — на 0,02% до 99,95 руб., юань/рубль — на 0,49% до 12,64 руб.
В целом, динамика торгов в рублевых парах выглядит как «боковик». После волатильности, которая наблюдалась последние недели, это вполне нормальная рыночная реакция.
Цены на нефть остаются неподалеку от двухмесячного максимума. Баррель Brent консолидируется у отметки $83,76.
К концу недели инвесторы устали. ФРС США повысила ставку на 25 базисных пунктов до 5,5% годовых и не дала взятых сигналов к сентябрьским решениям. ЕЦБ увеличил стоимость кредитования на те же 25 базисных пунктов до 4,25% годовых, а рынок получил для размышлений мысль о возможной скорой остановке повышения ставок. ВВП США во II квартале оказался сильнее прогнозов, золото так и не выросло в цене, а в серебре и платине заметны признаки спроса.
В пятницу доллар США, вероятнее всего, будет торговаться в диапазоне 90,00-91,00 руб., евро — в пределах 99,50-100,50 руб. Индексу МосБиржи остается чуть более 1% до значимого рубежа в 3000 пунктов, но каждый новый шаг вверх дается с большим трудом. Финальные торги недели могут открыться ростом на 0,1% в среднем и пройти в рамках 2950-3000 пунктов.
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