Индекс Мосбиржи продолжает постепенно подбираться к круглой отметке, попутно обновляя годовые максимумы. Накануне он остановился около 2990 п. По мере приближения к 3000 п. растет число желающих зафиксировать прибыль в наиболее ликвидных фишках, что мешает продолжить подъем. Тем не менее в целом общий фон остается стабильным, так что продвижение наверх вполне вероятно.

+100% в третьем эшелоне

Фокус инвесторов продолжает смещаться с ликвидных голубых фишек на менее ликвидные бумаги. В четверг индекс голубых фишек вырос лишь на 0,3%, тогда как индекс средней и малой капитализации подскочил на 1,3%. И в последние недели скорость этого расхождения только увеличивается.

И в рамках этой же тенденции мы параллельно наблюдаем участившиеся выстрелы в третьем эшелоне без каких-либо фундаментальных новостей. Так, самой заметной историей вчерашнего дня стал взлет акций Globaltruck на 100% без каких-либо новостей. Мажоритарий компании сообщил, что оснований для такого роста нет, и это, вероятно, спекуляции.

Отчет за отчетом

• ВТБ отчитался о сильных результатах по МСФО за II квартал. Цель по прибыли в 2023 г. повышена до 400 млрд руб. Акции выросли на 6,8%.

• «Яндекс» опубликовал отчет по US GAAP за II квартал. Очередные сильные результаты и по выручке, и по рентабельности выше прогнозов. При этом неопределенностью для бумаг остается обсуждаемое изменение корпоративной структуры.

• РусГидро опубликовала нейтральный отчет по РСБУ. Сдержанный взгляд на акции сохраняется.

• «Юнипро» опубликовала неплохие результаты по РСБУ. Компания продолжает копить кеш на балансе (45 млрд руб.) и выглядит фундаментально дешево, но проблема в том, что пока нет возможности выплачивать дивиденды.

• «МосЭнерго» опубликовала нейтральные результаты по РСБУ. Позитивный долгосрочный взгляд аналитиков «БКС Мир инвестиций» на акции сохраняется.

• Сегодня ожидаются операционный и финансовый отчеты у «Ленты».

В мире ЕЦБ тоже поднял ставки

Европейский регулятор увеличил на 25 б.п. все ключевые индикативные процентные ставки. Решение было ожидаемым. Тем не менее индекс Euro STOXX 50 обновил максимумы с 2008 г.

Конкретики по поводу дальнейших шагов ЕЦБ по ставкам нет, регулятор будет принимать решения, исходя из макроданных. Фактор риска — инфляция. По словам Кристин Лагард, ЕЦБ намерен использовать поступающие статданные при принятии следующих решений по денежно-кредитной политике. Регулятор открыт для любых возможных шагов в сентябре, сообщила Лагард.

Рынок США

Индекс S&P 500 в четверг обновил годовой максимум, однако к концу торгов началась полноценная коррекция на фоне сильной перекупленности. Закрытие проходило уже в минусе на 0,6%. Аналогичная картина была и по промышленному Dow Jones, который прервал серию из 13 сессий роста подряд. Сегодня в фокусе статистика в США по ценовому индексу потребительских расходов.