Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. При этом изменения основных индексов укладываются в пределах от —0,5% (снижение в Японии) до +1,7% (рост китайского рынка). Фьючерсы на основные американские индексы, после значимого снижения днем ранее, сегодня восстанавливаются, прибавляя до 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent утром несет умеренные потери, отступая на 0,4% и торгуясь в районе 83,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня повлиять на настроения на мировых рынках, выделим публикацию предварительных данных по инфляции в июле и ВПП за второй квартал в Германии, а также статистику по расходам на личное потребление в США.

По итогам четверга индекс Мосбиржи подтянулся на 0,6%, закончив сессию в районе 2 989 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных настроений на нашем рынке. Закрепление ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в верхней половине диапазона 80 — 85 долларов за баррель продолжит оставаться основным поводом к покупкам. В сложившихся обстоятельствах в ходе сессии индекс Мосбиржи может обновить локальные максимумы и сделать еще один шаг к отметке 3 000 пунктов. Однако ближе к концу торгов возможна активизация продаж в российских акциях, что будет вызвано желанием части инвесторов зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям, и может привести к некоторой коррекции в конце сессии.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.15 мск доллар и евро снижаются 0,2% и 0,6%, отступив до 90,4 и 99,3 рубля соответственно, китайский юань теряет символические 0,04%, торгуясь в районе 12,64 рубля. В первой половине дня рубль может попытаться развить утренний успех, чему способствует прохождение сегодня очередного блока налоговых выплат. Однако в дальнейшем национальной валюте будет сложно продолжить укрепление, несмотря на позитивную ситуации на рынке энергоносителей. В сложившихся обстоятельствах в ходе сессии пара доллар/рубль может сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 90 рублей, однако переход сегодня в диапазон 85 — 90 рублей выглядит маловероятно.