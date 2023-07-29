Российская валюта большую часть завершившейся рабочей недели продолжала стабилизационные колебания, однако в конце нее курсы иностранных валют все же ушли вверх из консолидационного коридора последних дней.

В целом же, на Мосбирже недельный диапазон колебаний расширился и для доллара составил 89,77-91,82 рубля, для юаня — 12,52-12,81 рубля, для евро — 99,07-101,39 рубля.

Инерционная реакция на ощутимое повышение ключевой ставки ЦБ РФ, недостаток рублевой ликвидности и последние дни для выплаты июльских налогов оказывали стабилизирующее воздействие на валюту РФ, балансирующую около уровня 90 рублей за доллар. Однако предстоящие выходные дни и завершение налоговых выплат, видимо, сократили поток инвалюты на продажу, что толкнуло вверх ее курс против рубля.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю повысился на 79 копеек до 91,71 рубля, юаня — на 12 копеек до 12,80 рубля, евро — снизился на 28 копеек до 100,92 рубля — на фоне ослабления на форексе на 1 цент в район 1,1 доллара.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю подросла до 7,73 тысячи против 7,35 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ОПЕРСЯ НА ДЕФИЦИТ ЛИКВИДНОСТИ

Рубль начал неделю укреплением против основных валют, поддержка пришла от дефицита рублевой ликвидности, проявившегося на фоне пика налогового периода июля и дорожающей нефти.

К началу недели структурный дефицит ликвидности в банковском секторе резко увеличился до 4,6 триллиона рублей — рекордного уровня с марта 2022 года. При этом на начало предыдущей пятницы дефицит ликвидности не превышал 1 триллиона. С начала июля основным каналом оттока ликвидности остаются наличные деньги.

В итоге основные резервные валюты в первой половине недели протестировали психологические уровни поддержки в 90 рублей за доллар и 100 рублей за евро.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль проводил преимущественно в ослаблении к основным торгующимся валютам.

Курс рубля попал под давление в пятницу в условиях хеджирования инвесторами рисков переноса позиций через выходные.

Прохождение пика налогового периода июля снизило продажи валюты экспортерами. Это может повести курс в направлении максимумов июля (93,85 рубля за доллар).

Между тем, спрос на размещаемые Минфином РФ ОФЗ сохраняется высоким после ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ЦБ РФ. Минфин на аукционах в среду разместил ОФЗ двух серий на 114,6 миллиарда рублей по номиналу при совокупном спросе свыше 227 миллиардов. Таким образом, возможный дефицит рублевой ликвидности может поддержать курс российской валюты в начале августа.