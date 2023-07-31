МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. В пятницу рубль уступил позиции в парах с иностранными валютами. После завершения активной фазы налогового периода в России инвесторы скучали недолго: спрос на валюту снова оказался выше предложения, что и двинуло курсы. Пара доллар/рубль укрепилась на 1,23% до 91,70 руб., евро/рубль — на 0,96% до 100,92 руб., юань/рубль — на 1,23% до 12,80 руб.

Из бокового диапазона рубль вышел так же быстро, как ранее в нем и оказался.

Цены на нефть обновили пики двух месяцев. Инвесторы избрали основным фактором поддержки ожидание узкого сырьевого предложения. Баррель Brent остается около $82,92 и умеренно корректируется. Вполне вероятно, что сегодня баррель Brent будет торговаться в диапазоне $82,90—84,30.

В ближайшее время валютной секции нужно будет определиться с краткосрочным трендом. Август ранее считался очень неблагоприятным месяцем для рубля из-за исторических событий. Последние несколько лет поставили эту тенденцию на паузу. В фокусе внимания рынка останутся инфляционные сигналы, комментарии ЦБ РФ по поводу экономических и ценовых перспектив, а также внешний фон и геоэкономика.

В понедельник доллар США будет торговаться в диапазоне 90,60—92,15 руб., евро — в пределах 100,50—102,00 руб. С начала текущего года доллар вырос к рублю на 39%. Прогнозировать восстановление рубля и, тем более, его укрепление, как прошлым летом, сегодня преждевременно. Вполне вероятно, что до конца лета доллар будет торговаться в диапазоне 88—94 руб., а евро останется в пределах 97—103 руб. Ускорившаяся инфляция и слабый торговый баланс останутся ключевыми факторами давления на российскую валюту в августе.

Индекс Мосбиржи взял рубеж в 3000 пунктов и сохраняет импульс к дальнейшему повышению, хотя стоит признать, что рынок откровенно перегрет. Рублевый индекс может стартовать с повышением на 0,1—0,2% и провести день в границах 2980—3015 пунктов.