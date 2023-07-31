МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,2%. Фьючерсы на основные американские индексы, после уверенного роста в пятницу, сегодня утром перешли в коррекцию, теряя до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня с утра отступает на 0,4%, торгуясь чуть выше 84 долларов за баррель. Если же говорить об основных факторах для мировых рынков на предстоящей неделе, то здесь стоит выделить блок важной макроэкономической статистики. Так, внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса на фоне роста ставок в ведущих экономиках. Плюс к этому, существенное влияние на рынки может оказать блок данных по рынку труда США, включающий уровень безработицы и количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях, так как ситуация на рынке труда является одним из важных факторов при принятии ФРС решения по ставке. Также отметим предстоящее заседания Банка Англии, на котором ставка может быть поднята на 25 б.п.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи поднялся на 0,7%, закончив неделю в районе 3 009 пунктов. Сегодня на старте торгов преобладание покупок в российских акциях может сохраниться. поддержку нашим акциям оказывает закрепление нефти марки Brent в верхней половине диапазона 80 — 85 долларов за баррель. В сложившихся обстоятельствах наш рынок может закрепиться выше 3 000 пунктов и продолжить восходящую динамику. При этом с технической точки зрения ближайшим сопротивлением для индекса Мосбиржи выступает отметка 3 075 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.45 мск доллар, евро и юань прибавляют порядка 0,6%, торгуясь в районе 92,3, 101,6 и 12,89 рубля соответственно. Прохождение налогового периода, который закончился в пятницу на прошлой неделе, снизило поддержку рубля со стороны экспортеров. При этом роста цен на нефть и, соответствующего ему ожидания притока валютной выручки в страну, не хватает для стабилизации национальной валюты и перехода ее к восстановлению. На наш взгляд, текущие уровни в котировках иностранных валют являются завышенными. В частности, для пары доллар/рубль более адекватным выглядит диапазон 85 — 90 рублей за единицу американской валюты.