МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи завершал предыдущую неделю на годовом максимуме, поднявшись выше круглой отметки 3000 п. Преодоление этого уровня означает, что российский рынок акций отыграл ровно половину того снижения, которое наблюдалось с исторических максимумов 2021 г. Основными драйверами роста стали акции нефтяников: ЛУКОЙЛ, Роснефть, Татнефть.

Пятничный пробой 3000 п. не сопровождался повышенными оборотами или навесом крупных продавцов, желающих зафиксировать прибыль. Это позитивный сигнал, указывающий на незавершенность движения наверх. Учитывая, что сегодня понедельник, являющимися самым сильным торговым днем недели для акций, индекс МосБиржи еще может продолжить переписывать годовые максимумы.

Слабый рубль

Пара USD/RUB продолжает игнорировать выросшие цены на нефть. В пятницу курс, так и не сумев закрепиться ниже уровня 90, снова пошел наверх без каких-либо новых драйверов. Закрытие проходило уже на 91,7. Рубль выглядит очень слабо, хотя есть все основания для его укрепления.

В базовом сценарии на август сохраняются ожидания роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. Более высокие сырьевые цены не сразу транслируются в продажи валюты на рынке, а обеспечивают ее приток с временным лагом. В следующие недели как раз может быть отложенный эффект от выросших цен на нефть. Так что при спокойном внешнем фоне продолжение устойчивой девальвации рубля не ожидается. Наоборот, пара USD/RUB может вновь спуститься к 90 или даже ниже.

В США снова рост

Снижение американского рынка акций оказалось непродолжительным. После падения четверга уже в пятницу основные индексы возобновили подъем. Сильнее остальных вырос высокотехнологичный Nasdaq 100. В лидерах роста все бигтехи. Рост продолжается пять месяцев подряд.

Пятничный подъем проходил на фоне позитивной статистики. Показатель базовой инфляции (PCE), за которым внимательно следит ФРС, вырос на 4,1% по сравнению с прошлым годом, что является самым низким годовым приростом с сентября 2021 года.

Сезон отчетов

Чуть более половины компаний из состава S&P 500 опубликовали финансовый результаты за предыдущий квартал. По данным FactSet, из них 80% отчитались лучше консенсус-прогнозов по чистой прибыли и 64% — по выручке. При этом среднее снижение прибыли за квартал составляет 7,3%. На этой неделе из крупных компаний свои результаты представят Merck, Pfizer, AMD, QUALCOMM, Apple, Amazon и Berkshire Hathaway.