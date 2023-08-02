МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 3 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 53,9 53,9
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (июль) 53,9 52,5
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (июнь) 14,4 млрд евро 15 млрд евро
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 53,4 53,4
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 52,2 52,2
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 47,4 47,4
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 52 52
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (июль) 48,9 48,9
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 51,1 51,1
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (июль) 50,7 50,7
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 51,5 51,5
12:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (август) 0 0
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (август) 7 7
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (август) 2 2
14:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (август) 5% 5,25%
14:00 GBP Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)    
14:30 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 221 тыс 227 тыс
15:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2023) -2,1% 2%
15:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (2кв2023) 4,2% 2,6%
16:15 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (июль) 52 52
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 52,4 52,4
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (июнь) 0,3% 2,3%
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (июль) 53,1 51,1
17:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (июль) 53,9 53
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (июль) 56,8  
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 28.07) 595,9 млрд долл (на 21.07)  
  RUB Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2023    
  RUB VEON — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2023    
  RUB Эл5 Энерго (Энел) — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2023    
  RUB ТГК-14 — ВОСА (реестр закрыт 10.07.2023, в заочной форме, див-ды 1П2023, реестр для выплаты — 14.08.2023) 0,00049448386167 — див-д 2022 0,00044184377760507 (1П2023, рекоменд. СД) — див-д 2023