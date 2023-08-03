События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 августа
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 3 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|54
|53,8 (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (июль)
|53,9
|54,1 (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (июнь)
|14,6 млрд евро
|18,7 млрд евро (факт)
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|53,4
|53,4
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|52,2
|52,2
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|47,4
|47,4
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|52
|52
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (июль)
|48,9
|48,9
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|51,1
|51,1
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (июль)
|50,7
|50,7
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|51,5
|51,5
|12:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (август)
|0
|0
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (август)
|7
|7
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (август)
|2
|2
|14:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (август)
|5%
|5,25%
|14:00
|GBP
|Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)
|14:30
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|221 тыс
|227 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2023)
|-2,1%
|2%
|15:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (2кв2023)
|4,2%
|2,6%
|16:15
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (июль)
|52
|52
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|52,4
|52,4
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (июнь)
|0,3%
|2,3%
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (июль)
|53,1
|51,1
|17:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (июль)
|53,9
|53
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (июль)
|56,8
|54
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 28.07)
|595,9 млрд долл (на 21.07)
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2023
|RUB
|VEON — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2023
|RUB
|Эл5 Энерго (Энел) — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2023
|RUB
|ТГК-14 — ВОСА (реестр закрыт 10.07.2023, в заочной форме, див-ды 1П2023, реестр для выплаты — 14.08.2023)
|0,00049448386167 — див-д 2022
|0,00044184377760507 (1П2023, рекоменд. СД) — див-д 2023
https://1prime.ru/experts/20230803/841279114.html