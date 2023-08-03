Падение рубля
Курс USD/RUB превысил 94, евро подошел к 103, а юань преодолел отметку 13. По ключевым валютам достигнуты новые максимумы года. Рубль пока выглядит крайне слабо. Сказывается высокий спрос на импорт, отток капитала, разгон инфляции и др.
Сегодня Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам (НГД) в июле и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу. Наверняка текущий объем ежедневных продаж в 1,7 млрд руб. сильно сократится, учитывая выросшие в июле цены Urals. Возможно, что в рамках бюджетного правила ведомство даже должно будет начать покупать валюту из-за превышения НГД над плановым показателем, однако в текущих условиях Минфин наверняка воздержится.
Индекс МосБиржи наверх, РТС вниз
Рост доллара приводит к разнонаправленной динамике ключевых индексов. Рублевый индекс МосБиржи вырос до новых годовых максимумов, чему во многом помогают экспортеры и особенно нефтяники. В это же время долларовый РТС снизился на 1,5%. Получается, что весь общий рост нашего рынка акций — это эффект от девальвации рубля.
Торговая активность начала снижаться относительно рекордных оборотов понедельника — вторника. В среду наторговали на 75 млрд руб. Сохраняется тенденция по опережающей динамике акций компаний средней и малой капитализации над голубыми фишками.
Отчеты компаний
∙ Норникель (МСФО за I полугодие): Цифры по выручке и EBITDA оказались чуть ниже ожиданий, но свободный денежный поток может обеспечить промежуточную дивдоходность в размере 4-5% (за весь год около 9-10%).
∙ Татнефть (РСБУ за II квартал): Несмотря на снижение операционной прибыли на 25% кв/кв, рентабельность остается на достойном уровне. За I полугодие заработано 128 млрд руб. прибыли, что в пересчете на потенциальные дивиденды соответствует примерно 27,5 руб. на акцию (5%).
∙ Мосбиржа (обороты за июль): Общий объем торгов вырос на 37% г/г и составил 103,7 трлн руб. В июле положительную динамику продемонстрировали рынок акций (рост в 2,5 раза), рынок облигаций (рост в 2,3 раза), валютный рынок (рост на 58%). Отчет позитивен для комиссионных доходов и подтверждает положительный взгляд на акции.
∙ Сбербанк и VEON: сегодня компании опубликуют отчеты за II квартал 2023 г. по МСФО.
Падение в США из-за рейтинга
Американский рынок акций в среду показал ощутимое снижение из-за ухудшения рыночных настроений на фоне снижения кредитного рейтинга США со стороны Fitch. Индекс S&P 500 упал на 1,4%, что стало самым сильным дневным снижением с апреля. Все сектора закрывались в минусе. Хуже остальных выглядели перегретые высокотехнологичные компании. Так, индекс NASDAQ 100 просел на 2,2%. Сегодня в фокусе отчеты компаний Apple и Amazon.
Само по себе снижение рейтинга США не играет какой-то важной роли для экономики, однако в условиях перекупленности на рынке это событие просто послужило триггером для начала коррекции.
Падение нефти несмотря на обвал запасов
Фьючерсы Brent опустились на 2,7%. И главная причина падения опять же связана с общим ухудшением сентимента на американском фондовом рынке. Откат может быть временным, так как эффект от снижения поставок странами ОПЕК+ может обеспечить дефицит на рынке.
Так, согласно вчерашней статистике EIA, коммерческие запасы сырой нефти в США рухнули на 17 млн баррелей. Это максимальное падение за 40 лет сбора статистики. Однако в условиях распродаж на Уолл-Стрит эти цифры вчера трейдеры проигнорировали.
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