МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 4 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (июнь) 6,4% -1,5%
9:45 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2023) 0,3%  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (июль) 48,9 48
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) 0% 0,2%
14:15 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (июль) 0,4% 0,3%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (июль) 4,4% 4,2%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль) 209 тыс 200 тыс
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (июль) 62,6% 62,6%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (июль) 149 тыс 175 тыс
15:30 USD США — Уровень безработицы (июль) 3,6% 3,6%
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (июль) 59,9 тыс 20,6 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (июль) 5,4% 5,5%
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (июль) 50,2 52,7
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 529  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 664  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 59 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 225,2 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 173,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -10,7 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -232,6 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -51,2 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -77,8 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -8,4 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 177,2 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2023    
  RUB Московская Биржа — Наблюдательный совет (о созыве повторного ВОСА /собрание от 31.07.2023 признано несостоявщимся ввиду отсутствия кворума/, в заочной форме, досрочные перевыборы членов Наблюдательного совета)    