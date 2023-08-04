Рубль придавило фактами
Российский рубль продолжил быстро снижаться в четверг. Рублевые пары остаются в зоне высокой волатильности, и, вероятно, их движение не завершено. Пара доллар/рубль выросла на 0,88% до 94,98 руб., евро/рубль — на 0,23% до 103,23 руб., юань/рубль — на 0,37% до 13,11 руб.
Рынок нефти вернулся к росту очень быстро — коррекция оказалась непродолжительной. Баррель Brent растет до $85,25. Весь фундаментальный фон обращён в пользу "быков" — от статистики по штатовским запасам нефти за неделю до решения Саудовской Аравии продлить решение по сокращению добычи и на сентябрь тоже.
Против рубля сосредоточено большое количество факторов немонетарного характера. Например, высокий спрос на валюту, в том числе и импортерами. В то же время, предложение этой валюты очень и очень ограниченное. Расчет на расширение притока валюты со стороны экспортеров может не оправдаться: поставки нефти за границу снижаются, в том числе и из-за гарантий ОПЕК+, а объемы газовых поставок составляют четверть от параметров, которые наблюдались до февраля 2022 года.
В пятницу доллар США будет торговаться в диапазоне 93,50-95,50 руб., евро — 102,50-104,00 руб. Индекс МосБиржи может продолжить подъем, но ближе к вечеру не исключена локальная фиксация прибыли. День пройдет в границах 3120-3175 п.
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