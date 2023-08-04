Индекс МосБиржи растет шесть сессий подряд. Накануне обновлены максимумы года и достигнута отметка 3150 п. Обороты торгов снова выросли и поднялись выше 100 млрд руб. Перекупленность по индексу МосБиржи по техническим индикаторам находится на максимальных значениях с 2004-2006 гг. (дневной и недельный RSI).

В это же время на рынке облигаций обратная ситуация. Индекс ОФЗ падает пять сессий подряд и обновляет минимумы с октября прошлого года.

Бычий хаос

На рынке отмечается попеременные взлеты не только в третьем эшелоне, но и в ряде ликвидных фишек. Накануне сильнее рынка без особых дополнительных новостей выглядели Ozon, РусГидро, ВТБ.

Множественные волны роста сохраняются и в неликвидных бумагах. Вновь растет группа дочек ТНС Энерго, некоторые энергосбытовые компании. Причем амплитуда колебаний по многим акциям находится на экстремально высоком уровне.

В третьем эшелоне уже огромное количество пузырей, но после разгона многие бумаги так и не возвращаются на исходные позиции. Найти по-настоящему недооцененную бумагу в эшелонах со значительным дисконтом к справедливой стоимости уже крайне сложно. В результате общий вывод сейчас такой: голубые фишки в среднем выглядят привлекательней, чем бумаги индекса компаний средней и малой капитализации

Рубль слаб

Несмотря на уверенный отскок нефтяных цен, курс USD/RUB продолжил поступательный подъем с обновлением годовых максимумов. Доллар добрался до 95. Процесс девальвации идет устойчиво, внешние факторы игнорируются.

В ближайшее время поддержка рубля со стороны операций ЦБ по продаже юане снизится. С учетом сделок по бюджетному правилу и по зеркалированию операций ФНБ ежедневные продажи валюты сократятся в августе до 0,5 млрд в день. Эта цифра сложилась как разница между тем, что по бюджетному правилу должны быть покупки 1,8 млрд руб., а по операциям ФНБ — продажи юаней на 2,3 млрд.

Народный портфель

Мосбиржа опубликовала состав топ-10 самых популярных акций у российских инвесторов. На первом месте остались обыкновенные и привилегированные акции Сбера с весом 37,5%. За июль их доля снизилась на 1 п.п. С 18,6% до 17,4% продолжила падать доля Газпрома. Рост веса отмечается в ЛУКОЙЛе, Яндексе, НОВАТЭКе.

Корпоративные события

∙ Сбербанк (отчет по МСФО за II квартал): результаты ожидаемо сильные и оказались чуть выше прогнозов БКС.

∙ Ростелеком (отчет по МСФО за II квартал): цифры выглядят достойно, особенно после 1,5 лет отсутствия раскрытия по МСФО. Компания показала хороший рост выручки и прибылей в 2022 и неплохой в I полугодии 2023 на фоне роста в сегментах цифровых услуг, мобильной связи. Про дивиденды за 2022г. информации все еще нет.

∙ Beluga Group: компания отчиталась по РСБУ за II квартал и объявила о смене названия на NovaBev Group. Акции выросли на 7% и обновили годовые максимумы.

∙ Банк Санкт-Петербург: совет директоров созывает собрание акционеров. В повестке есть вопрос дивидендов за I полугодие. Точных цифры пока нет, но акции выросли на 13% и обновили исторический максимум.

∙ ТГК-1: сегодня компания опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2023 г.

Нефть все отыграла

Котировки Brent ожидаемо быстро восстановились. После провала среды вчера почти вся просадка была выкуплена. Фьючерсы вернулись выше $85. Поддержку оказало сообщение о том, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи в 1 млн б/с еще и на сентябрь. Россия также сохранит свои экспортные поставки на пониженном уровне в следующем месяце (-300 тыс. б/с).

На рынке образуется дефицит, а с учетом низкой эластичности нефти по цене рост котировок может легко быть продолжен.

Распродажа в США остановилась

Падение американских индексов акций после снижения кредитного рейтинга от агентства Fitch оказалось непродолжительным. В четверг S&P 500 снизился лишь на 0,2%. В центре внимания были отчеты крупнейших технологических компаний, которые опубликовали уже после закрытия основной торговой сессии.

Apple: Чиста прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков. Тем не менее общие продажи упали третий квартал подряд. На постмаркете акции упали на 2%.

Amazon: Чистая прибыль и выручка также оказались выше прогнозов, акции подскочили на 10%.