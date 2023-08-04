Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 0,9%. Фьючерсы на основные американские индексы, после некоторого снижения днем ранее, утром прибавляют до 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent в четверг смог восстановиться и вернуться в район 85 долларов за баррель. Сегодня же утром он подтягивается на 0,2%, торгуясь в районе 85,3 доллара за баррель. Отметим, что основное внимание инвесторов сегодня будет уделено блоку статистики по рынку труда, включающему уровень безработицы и количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях. ФРС США уделяет особое внимание рынку труда, и выходящие данные могут повлиять на оценки участниками торгов дальнейшей траектории ставки в США, а значит и оказать влияние на отношения инвесторов к рисковым активам.

По итогам четверга индекс Мосбиржи продолжил восходящую динамику, прибавив 1,3% и поднявшись до 3 148 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладание покупок в российских бумагах и попыток рынка выйти на новые локальные максимумы. Поддержку нашему рынку окажет улучшение ситуации в ценах на нефть, а также рост аппетита к рисковым активам на мировых рынках. В сложившихся обстоятельствах индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному в районе 3 200 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.05 мск. доллар и юань теряют 0,8% и 0,1%, отступив до 94,3 и 13,1 рубля, евро прибавляет 0,2%, торгуясь в районе 103,4 рубля. Несмотря на пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, сегодня рубль может попытаться продемонстрировать восстановление. Так поддержку ему окажет улучшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь пытается закрепиться выше 85 долларов за баррель. Плюс к этому может сказаться желание части участников торгов зафиксировать прибыль по длинным позициям в иностранных валютах, что увеличит их предложение на рынке и также будет способствовать восстановлению рубля. В сложившихся обстоятельствах в ходе сессии пара доллар/рубль может протестировать поддержку на уровне 93,8 рубля.