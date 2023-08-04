МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 7 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CAD Канада — Гражданский праздник — выходной день    
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (июль) -0,1%  
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (июль) -2,6%  
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) -0,2% -0,4%
13:00 GBP Великобритания — Ипотечная ставка (фунт стерлингов) 7,54%  
15:15 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)    
15:30 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    
19:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Россети Ленэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2023    
  RUB РусАгро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2023 и телеконференция менеджмента    
  RUB Polymetal — завершение процесса редомициляции /перерегистрации/ компании в Казахстане    