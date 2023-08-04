Российская валюта, как и ожидалось, в начале августа усилила снижение и упала по итогам завершающейся недели. В конце нее на Мосбирже курс доллара обновил максимум с марта прошлого года на отметке 95,65 рубля, евро — тоже с марта-2022: 105,46 рубля, юаня — с апреля-2022: 13,29 рубля.

Давление на курс рубля оказывало снижение потока на продажу валюты в связи с окончанием налогового периода июля. При этом предложение недружественной валюты остается невысоким в силу инфраструктурныхсложностей с ее «заводом» на Мосбиржу — из-за санкций: многие валютные обменные операции с рублем проходят вне России. В свою очередь, спрос на валюту внутри страны остается высоким на фоне выросшего импорта и вывода капитала россиянами.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю к вечеру пятницы вырос на 3,79 рубля до 95,5 рубля, юаня — на 49 копеек до 13,29 рубля, евро — на 4,28 рубля до 105,2 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю подскочила до многолетних максимумов в 8,2 тысячи против 7,73 тысячи неделей ранее.



РУБЛЬ НЕ НАХОДИТ ОПОРЫ

Рубль начал неделю попытками стабилизации-коррекции вверх против основных валют. Поддержку российской валюте оказывал ценовой оптимизм на рынке нефти. Кроме того, позитив для нацвалюты РФ исходил со стороны недавнего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, а также сужения ценового спреда между сортами нефти Urals и Bren. Последнее сулит сохранение высокого экспорта и валютные поступления — то есть хорошие фундаментальные факторы.

Однако попытки затормозить рубль в падении пока не находят должного отклика у игроков рынка, и ровно 1-го августа рублевые «медведи» опять пошли в наступление. Они, в частности, использовали оценки ЦБ РФ о том, что счет текущих операций составит в текущем году лишь 26 миллиардов долларов против более чем 227 миллиардов в 2022-м.

На таком новостном фоне дисбаланс предложения валюты и спрос на нее особенно эффективно действовал не в пользу рубля.



ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль проводил в неудачных попытках стабилизации на фоне ослабления доллара на форексе. Так, евро подскочил вечером в пятницу примерно на 1 цент — выше 1,1 доллара на фоне слабых июльских данных по рынку труда США, что проявилось и в опережающем росте евровалюты против рубля.

Между тем, тревожный фон для рубля остается, несмотря на сохранение в августе-начале сентября чистых продаж валюты Центробанком РФ на рынке. Их объем незначителен и пока не сможет уравновесить локальный дисбаланс предложения и спроса на валюту на Мосбирже.

Так, Минфин России возобновит покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила впервые с января 2022 года — объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в период с 7 августа по 6 сентября составит 40,5 миллиарда рублей, по 1,8 миллиарда рублей в день. С учетом продаж валюты ЦБ РФ на 2,3 миллиарда в рамках инвестирования средств ФНБ, получается, что ежедневные продажи юаней составят в августе 0,5 миллиарда рублей.

При этом, похоже, что в правительстве РФ уже задумываются о масштабах падения рубля. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что его ведомство в августе представит в правительство уточненный трехлетний макропрогноз, при его подготовке проанализирует причины снижения торгового баланса, оценит достаточность принятых мер с точки зрения объемов экспорта и импорта. Возможно, появятся меры по ограничению последнего, чтобы не допустить выхода курса доллара на трехзначные величины.