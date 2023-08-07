В пятницу, 4 августа, рубль снова закрылся в минусе, уступая доллару и другим валютам. Доллар/рубль вырос на 0,73%, до 95,68 рубля, евро/рубль — на 2,30%, до 105,61 рубля, юань/рубль — на 1,65%, до 13,33 рубля.

Наибольшие потери рубль понес в отношении доллара. Это было вызвано снижением индекса доллара после публикации отчета по рынку труда в США. В июле было создано меньше рабочих мест, чем ожидалось, и показатели за июнь также были пересмотрены в сторону снижения. Несмотря на снижение безработицы и рост зарплат, низкие темпы роста занятости свидетельствуют о замедлении рынка труда из-за ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и замедления экономики, что может оказать сдерживающее влияние на инфляцию и заставить ФРС замедлить повышение ставки.

Ослабление рубля вызвано несколькими факторами: увеличение доли экспортных контрактов в рублях, сокращение экспортных поступлений и увеличение импорта, а также спекулятивные настроения против рубля.

Правительство пока не выражает беспокойства по поводу ослабления рубля, а Центральный банк ограничен в своих возможностях проводить валютные интервенции из-за санкций. Бюджетное правило также может усилить ослабление рубля.

Цена на нефть марки Brent подорожала на 0,94%, до $86,02. Рост котировок был вызван ослаблением доллара после публикации отчета по рынку труда в США. ОПЕК+ продлила ограничения поставок на следующий месяц, а запасы нефти в США сократились. По данным Baker Hughes, количество буровых вышек в США сократилось на 5 единиц на прошлой неделе.

В понедельник, 7 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по $86,12, при этом сопротивление находится в ценовом диапазоне $87,50-$89,00. Преодоление этого уровня будет сигналом для трейдеров, использующих технический анализ. Ближайшей целью выступит уровень в районе $98.

По техническому анализу ситуация для рубля очень сильно ухудшилась. Зона 95-96 рублей является сильным сопротивлением для доллара. Рост цен на нефть увеличивает выручку от экспорта и предложение валюты на рынке, но это не достаточно для стабилизации валютного рынка. Должен снизиться спрос на импорт, чтобы ожидать коррекции по рублевым парам.

Покупатели иностранных валют отказываются фиксировать прибыль по длинным позициям, а монетарные власти пока демонстрируют спокойствие по поводу ослабления рубля. Соответственно, в первой половине недели ожидается обновление минимума по рублю. После прохождения уровня 97 руб. по доллару откроется дорога к уровню 104 рубля.