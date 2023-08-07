Основным фактором для мировых рынков на предстоящей неделе выступит макроэкономическая статистика. Внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по инфляции в США, которые могут привести к пересмотру инвесторами ожиданий относительно дальнейших действий ФРС США в свете денежно-кредитной политики, что в свою очередь скажется на отношении участников торгов к рисковым активам. Плюс к этому, на настроения инвесторов могут повлиять данные по инфляции в Германии, предварительному ВВП Великобритании за второй квартал, а также индексу цен производителей в США. Участники рынка энергоносителей будут ожидать выхода статистики по запасам нефти и нефтепроудктов в Штатах. Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника. То их можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения в пятницу, сегодня демонстрируют восстановление, прибавляя до 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром консолидируется у уровней закрытия предыдущей недели, торгуясь в районе 86,2 доллара за баррель.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 1,8%, отступив до 3092 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем некоторого преобладания покупок на фоне хороших уровней в ценах на нефть, что может позволить российскому рынку отыграть часть пятничных потерь. Отметим, что в пятницу индекс Мосбиржи в моменте поднимался к сопротивлению, расположенному на отметке 3 200 пунктов, от которого активизировались покупки, что и привело к коррекционному снижению. Несмотря на это основные тренды на графике индекса Мосбиржи в текущий момент направлены в верх, что говорит о возможности возобновления роста на нашем рынке.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к 8.40 мск доллар прибавляет порядка 0,2%, торгуясь в районе 95,8 рубля, евро и юань, напротив, теряют 0,2% и 0,3%, отступив до 105,4 и 13,29 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем стабилизации основных мировых валют на текущем уровне и скромных попыток рубля перейти к восстановлению.

Закрепление нефти марки Brent в диапазоне 85 — 90 долларов за баррель является фактором в пользу роста рубля, однако национальной валюте пока не удается воспользоваться позитивом с рынка нефти.